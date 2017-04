Rielasingen-Worblingen Handel- und Gewerbeverein feiert 20-jähriges Bestehen

Der Gewerbeverein in rielasingen-Worblingen hat in den 20 Jahren seines Bestehens viel auf die Beine gestellt und dabei gezeigt, wie wichtig es ist, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Die großen Themen der Zukunft, um die man sich wird kümmern müssen, werden nun der Fachkräftemangel und die Knappheit an Gewerbeflächen sein.

Rielasingen-Worblingen – Mit 140 gut gelaunten Festgästen feierte der Handel- und Gewerbeverein (HGV) Rielasingen-Worblingen in der Talwiesenhalle sein 20-jähriges Bestehen. Die mittelständischen Unternehmen der Doppelgemeinde riefen in den beiden Jahrzehnten zahlreiche viel beachtete Veranstaltungen und Aktionen ins Leben. Die Ideen und Konzepte dafür entstanden bemerkenswerterweise bereits kurz nach der Gründung, wie Oliver Alicke, stellvertretender Vorsitzender seit der ersten Minute, mit einem launigen Pressespiegel bewies. Ob beliebter Weihnachtsmarkt, Jobbörse in Kooperation mit der Ten-Brink-Schule und 70 teilnehmenden Firmen aus der ganzen Region oder die Industriefenster genannte Leistungsschau von Handel, Handwerk und Gewerbe – all das gab es in vergleichbarer Form bereits im ersten Bestehensjahr.

Und so galt der Dank des HGV-Chefs Michael Pätzholz denn auch besonders dem Weitblick der Gründungsmitglieder im Jahr 1997, zu denen auch die Gemeinde durch ihre Tochter Kommunale Entwicklungsgesellschaft, das Pflegezentrum St. Verena und die damalige Sparkasse Singen zählte. Die Ehrung der Gründungsmitglieder war einer der Höhepunkte des Fest-Abends, den die Jugendmusikschule unter Leitung von Ulrike Brachat stimmungsvoll musikalisch umrahmte.

"20-Jahre HGV – Gemeinsam mehr erreichen" lautete das Geburtstagsmotto, dem auch der Rielasinger Motivationstrainer Karl-Ludwig Oehler in seiner Festrede auf amüsante Art gerecht wurde. Die beiden HGV-Vorsitzenden lobten die gute Zusammenarbeit mit der Ten-Brink-Schule, dem Standortmarketing-Verein Proriwo und der Jugendmusikschule Westlicher Hegau, die mit ihren jungen Sängern noch bei keinem Weihnachtsmarkt gefehlt hat. Und insbesondere auch den Schulterschluss mit der Gemeinde. Bürgermeister Ralf Baumert gab das Lob zurück: Es sei schön und effektiv, mit dem HGV zu arbeiten. "Wenn die Ideen und die Anliegen der lokalen Wirtschaft gebündelt werden, sind wir stark." Er hob den großen Anteil des Vereins an der positiven Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Rielasingen-Worblingen hervor. In der Gemeinde gebe es aktuell 2000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Das seien um 400 mehr als noch vor kurzer Zeit. Auch auf die Kehrseite der guten Konjunktur ging Baumert ein: Auf den Fachkräftemangel, auf den sich das Fehlen bezahlbaren Wohnraums nicht günstig auswirke. Und auf den Mangel an Gewerbeflächen für kleinere und mittelständische Unternehmen Eine Flächenreserve gebe es nur noch in Richtung Ramsen. Diese Areale wolle man jedoch für Betriebe mit großem Platzbedarf reservieren. "Diese Probleme werden uns die nächsten Jahre stark beschäftigen."

Der HGV habe seine ursprüngliche Zielsetzung übertroffen, Kaufkraft im Ort zu generieren und zu binden, sagte Baumert. "Wir strahlen darüber hinaus auch weit in die Region aus. Das beweist ein Blick auf die Kundschaft in den Geschäften und Betrieben."

Die Geehrten

Bei der Feier des 20-jährigen Bestehens wurden geehrt die Gründungsmitglieder Karl-Heinz Alicke, Eva Scheu, Cornelia Leschinski, Oskar Dahinden, Michael Wöhrle, Helmut Grimm, Iris Matzner, Detlef Greiner-Perth, Peter Lütkens, Markus Maier, Reinhard Schröter, Manfred Klett, Herbert Muffler und Walter Rottinger. Gewürdigt wurden auch die Verdienste des stellvertretenden Vorsitzenden Oliver Alicke und der Ehrenmitglieder Lothar Reckziegel und Markus Maier.