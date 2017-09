Rielasingen-Worblingen Guter Start für die Bürgerbusse: Festakt und Einweihung der Fahrzeuge

Im ersten Betriebsmonat haben bereits 730 Fahrgäste das Angebot genutzt. Initiator Udo Heggemann wünscht sich noch höheren Bekanntheitsgrad

Rielasingen-Worblingen – 730 Fahrgäste haben bereits im ersten Betriebsmonat den Bürgerbus benutzt. Seit Anfang August fahren zwei Bürgerbus-Fahrzeuge überall dort, wo der öffentliche Nahverkehr nicht hinkommt, mit einem verlässlichen Fahrplan durch alle drei Gemeindeteile. Sie nehmen an 65 Haltestellen Passagiere auf und befördern sie zu einem Ticket-Preis von einem Euro zu den Einkaufszentren, zu Ärzten und Apotheken und in das Naturbad. Mit gut 150 Gästen wurde nun am Samstag vor dem Rathaus die Einweihung gefeiert. Den kirchlichen Segen erteilten Pfarrer Arthur Steidle von der katholischen Seelsorgeeinheit Aachtal und die Prädikantin Doris Kählitz von der evangelischen Johannisgemeinde.

"Ihr habt es geschafft", lautete Bürgermeister Ralf Baumerts Dank an alle, die dazu beigetragen haben, das von bürgerschaftlichem Engagement getragene Projekt auf die Beine zu stellen. Die Initiative kam vom Seniorenrat. Für Organisation und Betrieb ist der eigens dafür gegründete Bürgerbusverein mit Udo Heggemann an der Spitze verantwortlich. Finanziert wurden die beiden behindertengerecht umgebauten Niederflur-Kleinbusse von der politischen Gemeinde. 170 000 Euro hat ihre Anschaffung gekostet, 60 000 Euro kamen davon als Landeszuschuss. Eine ganze Reihe örtlicher Gewerbetreibender steht hinter dem Bürgerbus-Projekt und sponsert großzügig.

Gefahren werden die Busse von ehrenamtlichen Chauffeuren. 34 Fahrer gibt es derzeit. Weitere wären willkommen – zumal die Verantwortlichen versuchen wollen, den Betrieb, der aktuell nur an den Werktagen stattfindet, auf den Samstag auszudehnen. Dass die Fahrer das Herzstück des Bürgerbus-Projekts sind, brachte auch Gerhard Endres von Bürgerbus-Landesverband zum Ausdruck: "Ich wünsche gute Fahrt, nette Fahrgäste und immer genug nette, freundliche Fahrer." Für die notwendige Konzession stand die Südbadenbus Gesellschaft (SBG) Pate. Ohne die SBG gäbe es keinen Bürgerbus, so Baumert.

730 Personen – das ist mehr als nach den Vergleichszahlen anderer Bürgerbus-Projekte zu erwarten war. Aber ausgelastet sind die Busse noch lange nicht. "Machen Sie Werbung und werden Sie Mitglied im Bürgerbus-Verein", appellierte Baumert.

"Wir sind gut gestartet", so Udo Heggemann, der mit seinen Mitstreitern über mehrere Jahre eine Unmenge von Zeit und Arbeit in die Realisierung des Bürgerbusses investiert hat. Allerdings müsse sich der Bekanntheitsgrad des Bürgerbusses noch steigern, so der Bürgerbus-Chef. Dass viele dieses zusätzliche Angebot im Personennahverkehr nutzen werden, steht für ihn außer Zweifel. Eine große potentielle Nutzergruppe seien die Senioren. Aber der Bürgerbus sei für alle da. Im ersten Monat seien auch 25 Kinder und um die 100 Personen mit Handicap befördert worden. Die klimatisierten Fahrzeuge eigneten sich für den Kinderwagentransport ebenso wie für Rollatoren und Rollstühle.

Ein Projekt, hinter dem so viel Begeisterung stehe, könne nur gelingen, meinte auch Radolfzeller SBG-Betriebsleiter Jürgen Marquard. Das hoffte Doris Kählitz ebenfalls: "Der Bürgerbus ist das Beste, was uns passieren kann."

Betriebszeiten

Von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr fährt der Bürgerbus. Die Kosten: Pro Fahrt 1 Euro für Personen über 15 Jahre. Kinder bis fünf Jahre, Kinderwägen, Rollstühle und Rollatoren frei (Kindersitze vorhanden). Kinder von 5 bis 15 Jahre 50 Cent. Hunde dürfen für 50 Cent mit.