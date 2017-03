Rielasingen-Worblingen Gemeinde sucht Wohnungen für Flüchtlinge

Viele Kommunen brauchen eine Anschlussunterbringung für Flüchtlinge. Rielasingen-Worblingen geht dabei ungewöhnliche Wege und tritt, anstelle der Flüchtlinge als Mieter auf.

Bezahlbarer Wohnraum ist rar im Hegau, das merken nicht nur Wohnungssuchende, sondern auch die Gemeinden, die für die ihnen zugewiesenen Flüchtlinge eine Anschlussunterkunft suchen. Die Gemeinde Rielasingen-Worblingen geht dabei ungewöhnliche Wege, inseriert im Gemeindeblättle nach Wohnungen und tritt als Mieter auf, um Vermietern ihre Ängste zu nehmen. 140 Flüchtlinge sind in Rielasingen untergebracht, 81 in den beiden Gemeinschaftsunterkünften, 59 in der Anschlussunterbringung. "Wir versuchen ständig, an Wohnungen zu kommen", erklärt Ordnungsamtsleiter Günter Rudolph. Fünf Wohnungen hat die Gemeinde gefunden, zwei weitere hat er in Aussicht. Er ist überzeugt, dass es freistehende Wohnungen gibt, aber viele Vermieter hätten Angst, sie zu vermieten.

Diese Angst will die Gemeinde nehmen. Weder die Flüchtlinge noch die Vermieter würden allein gelassen. "Die Familien werden sehr gut betreut, jede Familie, die möchte, bekommt einen Paten aus dem Helferkreis, alle Fragen können vor Ort geklärt werden", erklärt die Flüchtlingsbeauftragte Anja Kurz. Auf die Anzeigen selbst, gebe es bisher nicht die gewünschte Reaktion. "Das meiste läuft über persönliche Kontakte und dann machen die Vermieter rundweg positive Erfahrungen", erklärt Rudolph. Er ist nicht der Meinung, dass Flüchtlinge anderen den Wohnraum wegnehmen. "Sie geben sich mit wenig zufrieden", sagt er.

Es seien in erster Linie Familien, die in die Wohnungen vermittelt werden, erklärt die Flüchtlingsbeauftragte. "Die Familien wollen sich integrieren und ergreifen die Initiative", sagt Kurz. Die Integration funktioniere nur, wenn das Umfeld stimme. Eine solche Familie ist die Familie Alshaiby aus Syrien. Mutter Riem wohnt seit Februar mit acht Kindern, darunter ein Neffe, in einer gemeindeeigenen Fünf-Zimmer-Wohnung in Worblingen. Die Kinder gehen in Kindergarten und Schulen, die älteste Tochter Malak hat sich für ein Medizin-Studium beworben. Sie übersetzt für die Familie. Der Vater und der älteste Sohn arbeiten in Dubai, sie wurden beim Versuch zu fliehen verhaftet. Die Familie hofft, dass sie über die Familienzusammenführung nachkommen können. Gerade ist Patin Christine Wenger mit ihrer Tochter Hannah im Haus, Franziska Menzel von der AWO-Asylberatung hilft bei Schulanmeldungen und Behördengängen. Für die Familie sei die eigene Wohnung ein Segen, sagt Malak und deutet als Beispiel auf die Heizung. Hier können sie die Temperatur selbst regeln, was in den Gemeinschaftsunterkünften nicht möglich war.

