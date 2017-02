Rielasingen-Worblingen Gemeinde Rielasingen-Worblingen dankt für effiziente Flüchtlingshilfe

Die Gemeindeverwaltung Rielasingen-Worblingen lädt die ehrenamtlichen Helfer des Unterstützerkreises Flüchtlingshilfe ein. Als Dank für deren Arbeit – und als ein großes Kompliment.

Die Flüchtlingshilfe in der Gemeinde ist gut aufgestellt und organisiert. Der ehrenamtlich organisierte Unterstützerkreis Flüchtlingshilfe Rielasingen-Worblingen in Zusammenarbeit mit Anja Kurz, die in der Gemeinde als Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte arbeitet, konnte bereits vieles auf den Weg bringen.

Rund 35 ehrenamtliche Helfer verbrachten nun einen geselligen Abend. Eingeladen hatte die Gemeindeverwaltung. Damit wollte man den Ehrenamtlichen für deren unermüdlichen Einsatz in der Flüchtlingshilfe danken. Ohne dieses Engagement wäre eine gelungene Integration wie in Rielasingen-Worblingen nicht möglich. "Integration ist hier nicht eine leere Worthülse – die Paten helfen, die Flüchtlinge zu integrieren", so Bürgermeister Ralf Baumert in seiner Ansprache.

Anja Kurz präsentierte bei dieser Gelegenheit die vielfältigen Aktionen und die anstehenden Projekte. Erfreulicherweise seien derzeit alle Flüchtlingsfamilien durch Paten betreut. Einer von 14 Paten ist Wolfgang Bangert. Er engagiert sich gemeinsam mit seiner Frau Roswitha in der Flüchtlingshilfe. Gemeinsam betreuen sie zwei Familien seit deren Ankunft in der Gemeinde. "Für uns ist es nur menschlich und christlich, anderen Menschen in Not zu helfen", so Wolfgang Bangert. Für ihn sei es selbstverständlich, den Flüchtlingen bei auftretenden Fragen und Problemen zur Seite zu stehen. So beispielsweise auch bei der Suche nach Wohnraum.

Und genau hiervon wird die Gemeinde im kommenden Jahr noch mehr benötigen. Aktuell sind in der Gemeinde 128 Flüchtlinge untergebracht, davon bereits 49 Personen in der Anschlussunterbringung. Doch für etwa 50 weitere Menschen wird man im Laufe der nächsten Monate ebenfalls Wohnraum anmieten müssen. Sicher ist, dass bereits in den nächsten Tagen eine zehnköpfige und eine weitere Familie zuziehen werden.