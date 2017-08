Rielasingen-Worblingen Einsatzbereitschaft des DRK kann sich sehen lassen

Die 31 aktiven Mitglieder des DRK Rielasingen-Worblingen haben im Jahr 2016 mehr als 3600 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet.

Bei den meisten Veranstaltungen stehen sie im Hintergrund, man nimmt sie kaum wahr. Aber wenn Hilfe benötigt wird, sind die Mitglieder vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) sofort zur Stelle. Die 31 Aktiven des DRK Rielasingen-Worblingen leisteten im Jahr 2016 laut einer Pressemitteilung mehr als 3600 ehrenamtliche Arbeitsstunden bei Blutspendenterminen, Sanitätsdiensten und vielem mehr. Sie betreuten viele Kultur- und Sportveranstaltungen in der Gemeinde und arbeiteten eng mit der Feuerwehr und dem DRK-Kreisverband sowie den umliegenden Ortsvereinen zusammen. Bei der Hauptversammlung blickten einige aktive Mitglieder, Gäste und der Vorsitzende, Bürgermeister Ralf Baumert, auf das vergangene Jahr zurück. Dabei bedankte sich Baumert für die Hilfsbereitschaft der Bürger: An zwei Blutspendeterminen in Rielasingen-Worblingen konnte das DRK mehr als 400 Spendenwillige begrüßen. Dabei seien insgesamt 500 Arbeitsstunden für Vorbereitung, Bewirtung, Betreuung und Nacharbeiten zusammengekommen. Baumert hofft auf weiter rege Beteiligung der Bürger.

Ein freudiges Ereignis sei 2016 die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens gewesen. Der 25 Jahre alte Mannschaftstransportwagen sei mit einem festlichen Akt verabschiedet, der neue eingeweiht worden.

Von großem Wert seien laut den Verantwortlichen die Dienstabende zur Fort- und Weiterbildung, bei denen die Aktiven sowohl ihr Theorie- als auch ihr Praxiswissen vertiefen und erweitern können. Zusammen mit Bereitschaftsarzt Roland Höppner legen die Ausbilder das Programm fest und passen es den aktuellen Erfordernissen an.

Vorsitzender und Bereitschaftsleitung übernahmen folgende Ehrungen: Für fünf Jahre: Selina Auer, Silke Ehmann, Rene Fenker, Elena Hieber. Für 15 Jahre: Lorena Wehofsky, Christa Hipper, Michael Waidele. Für 40 Jahre: Leo Schmid und Ralf Weisser. Für 45 Jahre: Hermann Schmid und Thomas Schmid. Für 50 Jahre: Werner Mentzel.