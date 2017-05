Rielasingen-Worblingen Diesmal ohne Herzkasper

Am Vatertag haben zahlreiche Menschen aus Rielasingen-Worblingen, Arlen und dem übrigen Hegau einen Ausflug der besonderen Art gemacht. Das greift Albert Bittlingmaier in seiner Kolumne auf

Neun Busse mit hunderten Menschen haben sich am Donnerstag von Rielasingen aus auf den Weg in den Schwarzwald gemacht. Und mindestens genausoviele Leute sind mit dem Auto vom Hegau nach Villingen gefahren. Sie alle wollten sich das Endspiel um den südbadischen Vereinspokal des FC Rielasingen-Arlen gegen den VfR Hausen nicht entgehen lassen. Mit von der Partie auch Ralf Baumert, Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen. Er reist eigens dafür erst einen Tag später als die große Delegation aus Rielasingen-Worblingen in die französische Partnerstadt Nogent-sur-Seine an. Die gute Nachricht: Baumert macht das frohgelaunt – und bei bester Gesundheit. Diesmal bekam der Bürgermeister nicht wie mit ihm etliche Zuschauer seiner Gemeinde schier den Herzkasper, als beim Halbfinalspiel gegen Bahlingen auf der Talwiese eine nicht geforderte siebenminütige Zugabe des Schiedsrichters Nerven wie Drahtseile kostete. Diesmal musste niemand aus dem Hegau in diese Verlegenheit kommen.

Fernsehbilder weggeschossen

Sogar vor dem Fernseher konnten Daheimgebliebene ganz entspannt das Finale verfolgen. Es klingelte schon vor der Halbzeit gleich fünf mal im Kasten der Hausener. Damit hatten sich die Kicker des 1. FC Rielasingen-Arlen sozusagen selbst aus der Live-Konferenz des Ersten Deutschen Fernsehens geschossen. Das übertrug am Donnerstag den ganzen Tag über 19 Endspiele aller deutschlandweiten Verbandswettbewerben. Und da der hohe Erfolg der Hegauer schnell feststand, schaltete es lieber in andere Stadien, wo mehr Spannung herrschte. Das wird aber dem Vereinsvorsitzenden Peter Dreide und der ganzen Sportlerfamilie des 1.

FC Rielasingen-Arlen ziemlich wurscht sein. Denn: Der nächste, noch größere Fernsehauftritt ist ihnen sicher. Die erste Runde des Pokals des Deutschen Fußball Bundes (DFB) ist erreicht. Gegner, wie Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04 oder andere Bundesligisten, winken. Und ein sicheres Antrittsgeld des DFB von 115 000 Euro. „Gerne stellen wir im August das Singener Hohentwielstadion zur Verfügung, wenn Herr Dreide mich fragt“, erklärt Singens OB Bernd Häusler, der derzeit in der slowenischen Partnerstadt Celje weilt und bei einer geplanten ausgiebigen Weinprobe sicherlich das Glas auf den Erfolg des 1. FC Rielasingen heben wird. „Ich drücke dem Verein alle Daumen“, betonte er vor der Abreise. Das erst vor ein paar Jahren komplett renovierte Hohentwielstadion bietet gut 10 000 Besuchern Platz und hat im Gegensatz zum Sportlatz Talwiese die infrastrukturellen Voraussetzungen für Spiele des DFB-Pokals. Eine sehr publikumswirksame Nachbarhilfe.