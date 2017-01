Rielasingen-Worblingen Das Ende einer Baustelle: Sanierung der Ten-Brink-Schule ist fertig

Die Sanierung der Ten-Brink-Schule ist abgeschlossen. Die Erneuerung der Turnhalle kostet zwei Millionen Euro. Am kommenden Freitag wird kräftig gefeiert, und zwar mit der Partnerschule aus Frankreich.

Wenn das kein Grund zum Jubeln und Feiern ist: Die Generalsanierung der Ten-Brink-Schule ist abgeschlossen. Mitte Dezember hat die Schule den Unterrichtsbetrieb im auf den modernsten Stand gebrachten Gebäude A wieder aufgenommen. Die Schule öffnet ihre Türen nun auch für alle Eltern, Freunde, Gönner und die ganze Bevölkerung und lädt zu einem großen Schulfest. Gefeiert wird aber an diesem Tag noch aus einem weiteren Anlass: Die lebendige Schulpartnerschaft mit dem Collège Jean-Jaurès aus Rielasingen-Worblingens französischer Partnerstadt Nogent-sur-Seine begeht ihren 40. Geburtstag. Das wird am Morgen mit einem Festakt gewürdigt, am Nachmittag dann wird das in fröhlichen Farben gestaltete Gebäude offiziell im Rahmen einer weiteren Feierlichkeit wieder dem Schulbetrieb zugeführt.

Gebäude auf dem neusten Stand

Wie Oliver Graf vom für die Planung und Bauleitung verantwortlichen Architekturbüro Graf mit Niederlassungen in Steißlingen, Singen und Aach, erklärt, ist das Gebäude A komplett entkernt worden. Es hat neue Fenster und einen Vollwärmeschutz erhalten sowie eine Dachdämmung und eine neue Deckung. Die Elektrik sei nun auf modernstem Stand, für die ganze Schule gab es eine Pellets-Zentralheizung. Komplett neu ist der Innenausbau mit Lärmschutzdecke, Böden und Lüftung. Teilweise wurde auch die Raumeinteilung anders strukturiert. Das eigentliche Schulgebäude ist nun komplett saniert. Investitionsvolumen: Etwa 4,5 Millionen Euro.

Was jetzt gerade Fahrt aufnimmt, ist die gut zwei Millionen Euro teure Sanierung der Turnhalle. Ein Sportbetrieb fand hier schon seit Monaten nicht mehr statt, weil bereits die Versorgungsleitungen gelegt wurden. Der Schulsport findet derzeit in der Talwiesenhalle statt.

Schulleiter Werner Metzger strahlt. "Alles läuft bestens", so sein Eindruck vom Start im neuen Trakt A. Das sei es zwar auch während der elf Monate der Bauphase – aber unter erschwerten Bedingungen. Sieben Klassen und die Verwaltung zogen in 30 Container um. Die boten weniger Raum als die Klassenzimmer. Das Lehrerteam musste auf ein gemeinsames Lehrerzimmer verzichten. "Die Kommunikation unter den Lehrern war schon schwierig. Man konnte niemanden anrufen oder ausrufen lassen", so Metzger. Er freut sich darauf, die Schule beim Schulfest der Öffentlichkeit vorstellen zu können.





Die Feierlichkeiten

Die Ten-Brink-Schule feiert am Freitag, 13. Januar, von 10.30 Uhr bis 20 Uhr den Abschluss der Bauarbeiten und die 40-jährige Partnerschaft mit dem Collège Jean-Jaurès. Die Jubiläumsfeier zur Schulpartnerschaft mit dem Collège aus dem französischen Nogent-sur-Seine beginnt um 10.30 Uhr . Hierzu sind auch ehemalige Austauschschüler eingeladen. Im Anschluss beginnt um 12 Uhr das Schulfeste mit Aktionen und Vorführungen. Es folgt um 16.30 Uhr der Festakt zur offiziellen Wiederinbetriebnahme des Gebäudes A. (drm)