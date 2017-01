RielasingenWorblingen Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen hat neue Ideen für den guten Zweck

Für die Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen beginnt das Jahr 2017 mit dem Benefizkonzert des Projektorchesters "vielHarmonie".

Ein einmaliges Projektorchester namens "vielHarmonie" gibt am Samstag, 7. Januar, um 19.30 Uhr ein Konzert in der Talwiesenhalle. Einmalig deshalb, weil das Orchester sich nur für diesen einen Konzertabend formieren und anschließend wieder auflösen wird. Anlässlich des Benefizkonzertes zu Gunsten der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen treten insgesamt über 40 Musiker auf. Diese kommen aus ganz Deutschland und aus der Region.

Eine der Mitwirkenden kommt aus Arlen: Sybille Heyna. Sie stellte das Orchester zusammen und kümmert sich um die Organisation. Auf dem Programm stehen weltbekannte Melodien aus Musicals, Broadway-Melodien und Welthits. Der Tengener David Krause ist musikalischer Leiter und Dirigent des "vielHarmonie"-Projektorchesters.

"Mal etwas Neues machen und ein breites musikalisches Spektrum anbieten" möchte man laut Egon Graf, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen, mit einem solchen Konzert.

Veranstaltet wird das Benefizkonzert mit dem Thema "Bigband meets Broadway" vom Standortmarketingverein Pro-Riwo. Der Reinerlös wird ausschließlich in das Stiftungskapital der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen zur weiteren Steigerung der jährlichen Fördermittel fließen. Mit diesen Fördermitteln unterstützt die Bürgerstiftung soziale Projekte in der Gemeinde Rielasingen-Worblingen. Innerhalb den vergangenen fünf Jahren seit Gründung der Bürgerstiftung wuchs das Stiftungskapital bereits auf 260 000 Euro an. Aus den Erlösen daraus wurden soziale Projekte in der Gemeinde verwirklicht. Dafür erhielt die Stiftung schon dreimal das Gütesiegel des Bundesverbands deutscher Stiftungen.

gibt es im Vorverkauf zum Preis von zwölf Euro in Rielasingen bei Zeitschriften Toto-Lotto Blender, Hauptstraße 13; in Worblingen bei Floristik Blumen Haug in der Höristraße 21; in Arlen bei Schreibwaren Toto-Lotto Scheffler in der Lindenstraße 26. An der Abendkasse kosten die Karten 14 Euro