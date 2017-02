Rielasingen-Worblingen Bürgermeister auf der Narren-Bühne

Ralf Baumert nimmt sich selbst auf die Schippe. Der Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen traut sich auf die Narrenbühne, wie zuvor auch schon andere Gemeindechefs. Das greift Albert Bittlingmaier in seiner Glosse auf

Bürgermeister, andere Rathaus-Beschäftigte und Gemeinderäte bekommen an den Narrenspiegeln und Bunten Abenden ihr Fett weg. Die Narren nutzen die Fasnacht, um ihre Pfeile verbal auf die Gemeindeoberen abzuschießen. Meist gelingt das, ohne dass die Grenzen der närrischen Schelte überschritten werden. Manchmal überziehen aber selbstgefällige Büttenredner oder Laienakteure etwas. Mitunter nehmen Bürgermeister auf der närrischen Bühne das Heft selbst in die Hand. So wie seit fast zehn Jahren Ralf Baumert, Gemeindechef in Rielasingen-Worblingen. Seinen närrischen Auftritt vollführt er nicht bei den Rielasinger Rattlingern, sondern bei den Schaflingern in Worblingen, um sich dort alles andere als lammfromm auch selbst auf die Schippe zu nehmen. "Ich muss ohnehin mit meinem Partner, dem Zunftmeister Thomas Bertsche, genug üben. Da reicht mir der eine Auftritt, in Rielasingen wären es gleich vier", betont der Bürgermeister. Auf alle Fälle gelang es dem Duo als Bürgermeischter und Zunftmeister an die 500 Menschen in der Hardberghalle bestens zu unterhalten. Überhaupt hat das Niveau des Schaflinger-Narrenspiegels laut SÜDKURIER-Mitarbeiterin Sandra Bossenmaier kräftig zugelegt. "Bei Themen, wie Bürgerbus und Apps für Müllabfuhr-Termine, gehe ich auch mit mir hart ins Gericht", betont Baumert süffisant. Seine Verbundenheit mit den Schaflingern hege er auch, weil er in Worblingen wohne und zwei Töchter Gardemädels der Zunft trainierten.

Baumert hat bekannte Vorgänger, die als Bürgermeister die Narrenbühne eroberten. Der verstorbene Hans Jürgen Schuwerk war bei den Gottmadinger Gerstensack-Konzerten eine feste Nummer. Nicht nur bei den Sudhüslern, auch bei Sketchen machte er jeden Schabernack mit. Dass er sich dabei als Gemeindeoberhaupt selbst gerne zum Affen machte, kam beim Publikum besonders gut an. Und der Engener Bürgermeister Johannes Moser spielte sich fast selbst. Bei "Waschi und der Bürgermeister" ließ er sich vor Jahren einige Mal beim Engener Zunftabend auch in die ungewohnte Rolle des Außenseiters drängen. "Da gab ich mir schon mal kräftige närrische Blößen", so Moser.