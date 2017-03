Rielasingen-Worblingen Bürgerbus bald startklar in Rielasingen-Worblingen

Das Nahverkehrs-Pilotprojekt schafft ab August mehr innerörtliche Mobilität dank Ehrenamt.

Einkaufen, Besorgungen machen – innerörtlich mobil sein überhaupt, dass soll für Jung und Alt in Rielasingen-Worblingen leichter werden. Voraussichtlich zum 1. August wird der Bürgerbus seine Fahrtenaufnehmen, kündigen die Initiatoren Udo Heggemann und Klaus Fenten vom Ortsseniorenrat an. Zwei kleine Niederflurbusse, behinderten- und Rollstuhlgerecht umgebaute Fiat Ducatos, nehmen dann einen Liniendienst auf und verbinden die Teile der Gemeinde, die heute nicht an den ÖPNV angebunden sind. Die Fahrstrecken wurden so konzipiert, dass alle wichtigen Ziele wie Einkaufszentren, Arztpraxen und die Friedhöfe angefahren werden. 58 Haltepunkte werden dabei verlässlich im Stunden-Takt angefahren. Der Fahrpreis pro Strecke werde einen Euro betragen.

Rege war der Bürgerbus-Verein bei der Fahrer-Werbung. Die Chauffeure engagieren sich nämlich ehrenamtlich. "Bürger fahren für Bürger lautet das Motto. Sie sind das Herzstück des Projekts", betont Heggemann. 34 Fahrer und Fahrerinnen aus dem Ort und der Region stehen bereit, um zweimal monatlich einen halben Tag das Steuer zu übernehmen. "Damit können wir loslegen", stellt Heggemann fest. Optimal wäre aber, so der Vorsitzende, noch rund zehn Fahrer und Fahrerinnen mehr.

Die Gemeinde unterstützt das Projekt ebenso, wie das Land Baden-Württemberg. 60 000 Euro Zuschuss gibt es aus Landesmitteln für die Anschaffung der Kleinbusse, mit denen acht Personen befördert werden können. Rund 140 000 Euro investiert die Gemeinde. Mit dabei ist auch die Bahn-Nahverkehrstochter Südbadenbus (SBG), die nicht nur die für die notwendige Konzession garantiert. "Die SBG bringe sich auch finanziell ein", erwähnt Herbert Trautwein vom Bürgerbusverein. Sie habe sich bereit erklärt, die rund 10 000 Euro teure Ausstattung und Ausschilderung der Haltepunkte zu übernehmen, so der Schriftführer des Vereins. Aber wie der Name Bürgerbus andeutet, geht es in erster Linie um bürgerschaftliches Engagement. Die Initiative kam aus den Reihen des Ortsseniorenrats, der auch den Trägerverein ins Leben rief. Dem Bürgerbus-Verein obliegt vollständig der Betrieb der Busse inklusive des operativen und organisatorischen Geschäfts. Dank Unterstützung der SBG können entgegen der ursprünglichen Abmachung die Bürgerbuslinien auch SBG-Linien kreuzen. "Der Bürgerbus wird so zum komfortablen Zubringer für alle Fahrgäste, die in SBG-Bussen umsteigen wollen", so Heggemann.

Die Bürgerbus-Initiatoren haben in den letzten Wochen noch einmal sehr viel auf die Beine gestellt. Wie der Vorsitzende erzählt, konnten die Fahrstrecken endgültig festgelegt werden. Die Haltepunkte wurden in Abstimmung mit Gemeindeverwaltung, SBG und Polizei auf ihre Richtigkeit hin überprüft und abgestimmt, die Fahrpläne ausgearbeitet. Die ersten Probedrucke liegen bereits vor.

Die nächsten Schritte

Ende April werden die Fahrzeuge, zwei Fiat Ducato, ausgeliefert.

Zehn Wochen wird das Umrüsten auf Niderflurtechnik durch eine spezialisierte Firma in Anspruch nehmen.

Zum 1. August sollen die Kleinbusse dann startklar sein. 34 Ehrenamtliche Fahrer stehen bereits bereit. (drm)

Der Bürgerbusverein kann über Udo Heggemann, Tel. (07731)5 17 39, oder Klaus Fenten, Tel. (07731)3 19 26 57 kontaktiert werden.