RielasingenWorblingen Bühne frei im Kulturpunkt Arlen: Für Träume ist es nie zu spät

Radolfzeller Theatergruppe spielt "Altweiberfrühling" im Kulturpunkt Arlen. Das Stück handelt von reizvoller Unterwäsche und Träumen, die es zu leben lohnt

Rielasingen-Worblingen – Für Neues im Leben ist es nie zu spät. Und Neues gibt es von der Radolfzeller Theatergruppe Kulissenschieber: die Komödie "Altweiberfrühling" von Stefan Vögel. Ursula Taaks, Regisseurin der Gruppe, hat nach eigenen Angaben in Sachen Theater zwei Ziele. Zum einen soll das Publikum gut unterhalten werden, zum anderen die Schauspieler mit neuen Rollen gefordert werden. Beides gelang ihr mit dem neuen Stück, mit dem die Gruppe aktuell auf der Bühne steht.

In der Komödie geht es um die zweite Chance im Leben und vom benötigten Mut, um Träume auszuleben. "So lange man lebendig ist, soll man Träume ausleben", so Taaks. Die Darsteller Marianne Grünberg, Martin Ritzi, Hanni Fischer, Roswitha Nimmrichter, Karen Gerner, Odo Nimmrichter, Julia Holste und Gertrud Dreher mussten dafür in ganz spezielle Charaktere schlüpfen. Allen gelang dies überzeugend. Spielte beispielsweise Karen Gerner in den vergangenen Jahren auch männliche Rollen, überzeugte sie in ihrer diesjährigen Rolle als etwas schwerfällige und träge Hanni Birkle. "Die Leute sind ziemlich gut", lobt Taaks ihre Akteure.

Martha Jost, eine Frau im fortgeschrittenen, also besten Alter, verwirklicht ihren Traum der eigenen Dessous-Boutique. Trotz Widerstand in der beschaulichen Gemeinde nimmt sie ihr Leben in die Hand. Dabei legen der Pfarrer und der Bürgermeister des Ortes der angehenden Geschäftsfrau Steine in den Weg, denn sie möchten das Ladengeschäft von Martha gerne für ihre eigenen Zwecke nutzen. Doch Martha lässt sich von niemandem vorschreiben, wie sie ihr Leben oder ihr Geschäft zu führen hat. Nach anfänglichem Misserfolg mit der Reizwäsche entdeckt die Ladenbesitzerin mit ihren drei Freundinnen das Internet und nutzt es für den Vertrieb der Dessous. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten.

Das Taaks bei dei Stückauswahl richtig lag, bewies der Erfolg beim Publikum: Das Ensemble spielte vor einem mit 180 Zuschauern voll besetzten Saal.