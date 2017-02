Rielasingen-Worblingen Biber in der in der Aachtalgemeinde bereiten Landwirten Probleme

Biber in der in der Aachtalgemeinde bereiten Landwirten Probleme

Nager haben den Burengraben mehrfach aufgestaut, Wiesen sind überflutet. Für Bauern fallen jetzt sechs Hektar landwirtschaftliche Fläche weg – ein echtes Problem.

Vier Biberfamilien werden aktuell in der Aachtalgemeinde gezählt. Eine von ihnen sorgt für Verdruss. Sie staut seit dem vergangenen Sommer den Burengraben in Worblingen an mehreren Stellen auf, die umliegenden Wiesen sind überflutet. Rund sechs Hektar landwirtschaftliche Fläche können nicht genutzt werden.

Die 15 Eigentümer und vier Bewirtschafter haben sich bis zu einem gewissen Grad mit der Tatsache arrangiert, dass der Biber jetzt da ist und man mit ihm leben muss. "Wir wollen ihn auch nicht weghaben", betont Landwirt Ulrich Graf, der im Gemeinderat zu einer Stellungnahme aufgefordert wurde. Man sei durchaus bereit, den Bibern ein Areal zu zuzugestehen. Das dürfe aber nicht darin münden, dass große Flächen nicht mehr nutzbar seien.

Die bisher ergriffenen Maßnahmen wie Dammdrainagen unter der Federführung der hinzugezogenen Biber-Beauftragten des Landes, Bettina Sättele, hatten nicht den gewünschten Erfolg. Auch flach angelegte kleine Gräben konnten nur kurzfristig das Überfließen des Wassers in die Wiesen stoppen – mittlerweile scheint es sich unter diesen Bypässen durchzudrücken. Der Landwirt Graf verspricht sich viel von der Anlegung größerer seitlicher Gräben. Diese jedoch, so der Umweltbeauftragte der Gemeinde, Matthias Möhrle, haben laut einem Schreiben der unteren Wasserbehörde keine Aussicht auf Genehmigung.

Der Biber sei eine geschützte Art, betonte Bürgermeister Ralf Baumert. Der Nager sei mittlerweile überall im Landkreis Konstanz anzutreffen. Die Kommunen fühlten sich mit der Problematik recht alleingelassen. Der Kreis Konstanz dränge augenblicklich beim Land um die Erarbeitung von Handlungsleitlinien und bitte um Lösungen.

Vor wenigen Tagen wurde ein Stück weit das Ufergehölz am Burengraben auf den Stock gesetzt, um die Nahrung für die Biber in der Nähe einer ihrer Dämme zu verknappen. Längerfristig gesehen hofft Sättele statt nur Einzelmaßnahmen zu ergreifen, ein Konzept aufstellen zu können, wie man den Aktivitäten der Biber am besten beikommt. Augenblicklich jedoch rät sie zum Abwarten und Beobachten. In Kürze erfolge der Spatenstich für den Sielmann-Weiher. Man müsse sehen, ob die Tiere dann in den naheliegenden Teich umziehen. Daran glaubt sie allerdings genauso wenig wie der Geschäftsführer des Landschaftsverbands Konstanz, Thilo Herbster. Er vermutete, dass dann die Biberfamilie eher in beiden Gewässern zu finden sei. Herbster hatte aber auch eine gute Nachricht für die Eigner und Pächter der nicht nutzbaren Wiesen dabei. Sie können mit einem finanziellen Ausgleich rechnen.

Ob eine Entschädigung die Bewirtschafter tröstet, ist fraglich. Nicht nur, dass landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung wie der von Graf auf die Fläche und das Futter angewiesen sind. Wenn die Wiesen länger zu nass sind, wachsen dort nur noch ein paar Sauergräser, sagt Graf. Sie sind dann dauerhaft verdorben.

Geschützte Art

In Baden-Württemberg gab es nach Angaben des Naturschutzministeriums 2016 wieder etwa 3500 Biber. Laut Artenschutz-Referent kommen die Tiere nun wieder in den östlichen und südlichen Landesteilen vor, etwa in kleineren Flüssen auf der Ostalb und in Südbaden. Der Biber ist eine nach § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes geschützte Art. Es ist verboten, dem Biber nachzustellen, ihn zu fangen, zu verletzen, zu töten, erheblich zu stören oder seine Fortpflanzungs-und Ruhestätten zu beschädigen und zu zerstören. (drm)