Rielasingen-Worblingen Betrunkene 19-Jährige droht Polizisten mit Pfefferspray

Eine 19-Jährige hat am Samstag mehrfach ohne Grund den Notruf gewählt und Polizeibeamten mit Pfefferspray gedroht. Sie wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 22 Uhr machten Polizeibeamte die betrunkene Frau in der Hauptstraße ausfindig. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Da sie den Beamten mit dem Gebrauch eines Pfeffersprays gedroht habe, das sie in der Hand gehalten habe, habe die Polizei ihr angedroht, einen Diensthund einzusetzen. Als die Beamten die 19-Jährige daraufhin vorläufig festnahmen, habe die Frau gegen die Einsatzkräfte getreten und sie fortwährend beleidigt. Den Rest der Nacht, verbrachte die Frau, die schon mehrfach in ähnlicher Art in Erscheinung getreten sei, in einer Gewahrsamszelle. Sie wird wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstandes angezeigt.