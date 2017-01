Rielasingen-Worblingen Benefizkonzert in der Talwiesenhalle: "vielHarmonie" bringt einen Hauch von Broadway

Das Projektorchester "vielHarmonie 2017" spielt Benefizkonzert zugunsten der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen in der Talwiesenhalle.

Wenn an einem Abend zu den bekanntesten Musicalstücken die Taschentücher gezückt, die imaginären Feuerzeuge geschwungen und zu mitreißenden Bigband Stücken unter den Stuhlreihen die Beine gewippt und in die Hände geklatscht wird, dann weiß man: Dieser Abend ist etwas ganz Besonderes. Zu verdanken hatten die Besucher der Talwiesenhalle dieses Erlebnis am Samstagabend dem Projektorchester "vielHarmonie 2017", das sich einmalig zu einem Benefizkonzert für die Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen zusammengefunden hatte. Veranstaltet wurde das Konzert vom Standortmarketingverein Pro-Riwo unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Ralf Baumert.

„Zugunsten der Stiftung verzichten heute alle Beteiligten auf ihre Gage“, erklärte Egon Graf, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung, das Engagement der Musiker am Samstagabend. Die Eintrittsgelder kommen der Stiftung zugute, die soziale Projekte für Schüler und Senioren in der Gemeinde fördert. Neben den Musikern danke Graf auch ausdrücklich den zahlreichen Besuchern. „Natürlich machen vor allem sie ein Benefizkonzert zu dem, was es ist. Wir sind heute ausverkauft“, berichtet Graf.

Die mehr als 40 Musiker, die unter dem Motto „Big Band meets Broadway“ unter der Leitung des Dirigenten David Krause spielten, kamen nicht nur aus der Region, sondern aus ganz Deutschland in die Talwiesenhalle. Die erste Hälfte des Konzerts begeisterte das Publikum mit Stücken aus Musicals wie Rudolf oder Tanz der Vampire. Professionalität bewies das Orchester sowohl musikalisch als auch in Sachen Bühnenshow. Die Gesangspartien übernahmen die stimmgewaltigen Yvonne Münzer, Bettina Kuhn und Florian Greiter. Nach der Pause wandelte sich das Orchester zur Big Band und spielte Swing und Jazz-Klassiker wie "Get in line", "My way" oder "Feeling good". Humorvoll moderiert wurde das Konzert von Susanne Kalopek und Arnold Tonhäuser.