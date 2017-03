Rielasingen-Worblingen Autofahrerin lässt Verletzten liegen

Die Polizei sucht Zeugen für eine Fahrerflucht in Rielasingen-Worblingen.

Eine leicht verletzte Person und einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe forderte ein Verkehrsunfall am Montag gegen 17.30 Uhr in der Zeppelinstraße. Wie die Polizei berichtet, furh ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad hinter einem unbeteiligten Auto in Richtung Singen. Auf Höhe eines Discounters fuhr eine unbekannte Frau mit einem blauen Kleinwagen von dem dortigen Parkplatz auf die Straße und missachtete die Vorfahrt des Zweiradfahrers, der durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhinderte, dabei jedoch stürzte und sich am linken Bein verletzte. Die Frau hielt kurz an, stieg aus dem Auto aus und ging zu dem gestürzten Leichtkraftradfahrer. Nach einem kurzen Gespräch verließ sie jedoch unerlaubt die Unfallstelle und fuhr in Richtung Arlen davon. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (0 77 31)88 80, zu melden.