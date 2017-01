Nach einer kurzen Unaufmerksamkeit ist eine Fiat-Fahrerin am Montagmittag, 23. Januar, gegen 13.15 Uhr, auf der Hauptstraße auf einen dort geparkten VW Up aufgefahren.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Up auf einen VW Tiguan geschoben. Der Fahrer des Up wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei entstand an den drei Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.