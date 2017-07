RielasingenWorblingen Am Rosenegg rollen die Bagger

Die Kommunale Entwicklungsgesellschaft baut 24 neue Wohnungen im sozialen Wohnungsbau. Die L-Bank fördert das Projekt mit einem zinslosem Darlehen.

Rielasingen-Worblingen – Es sind schon wieder ein paar Jahre vergangen, seit die Rosenegghalle an der Gottmadinger Straße abgerissen wurde. Auf dem Parkplatz der damaligen Halle entstehen nun in direkter Nähe zum Rosenegg 24 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau. Gestern war Spatenstich, im Frühjahr 2018 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

Der alte Parkplatz an der Gottmadinger Straße am Ortsausgang in Richtung Gottmadingen hat seinen Zweck mit dem Abriss der Rosenegghalle erfüllt. Höchste Zeit, dieses über 1600 Quadratmeter große Grundstück zu bebauen. Bürgermeister Ralf Baumert ist besonders glücklich, dass nun Wohnungen im sozialen Wohnungsbau hier entstehen. 24 Wohnungen zwischen 45, 75 oder 90 Quadratmetern Wohnfläche entstehen hier nach den Plänen des Rielasinger Architekten Siyami Akyildiz.

Ganz stolz zeigte Bernd Caldart, Geschäftsführer der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft (KEG), den Gästen beim Spatenstich gestern das Schild mit der Teilbaufreigabe. Auch die Zusage der L-Bank auf Förderung kam gerade rechtzeitig. 80 Prozent der Kosten in Höhe von 3,94 Millionen Euro werden über ein zinsloses Basisdarlehen der L-Bank finanziert, der Rest von der KEG. Die Förderung durch die L-Bank läuft über das Mietwohnungsförderungsprogramm. „Wir werden im Land wohl in diesem Jahr insgesamt 1800 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau fördern“, sagte Peter Jakob von der L-Bank.

Die 24 Wohneinheiten haben eine Gesamtwohnfläche von rund 1600 Quadratmetern und kosten 2470 Euro je Quadratmeter. Sie können allerdings nur von Menschen mit Wohnberechtigungsschein gemietet werden. „Als das große Hinweisschild aufgestellt wurde, haben wir prompt vier Anrufe bekommen. Wir führen auch schon eine Warteliste“, sagte Bernd Caldart. Die Mietpreise liegen bei rund 6 Euro pro Quadratmeter. Acht Wohnungen werden an Flüchtlingsfamilien vermietet, die anerkannt sind und eine Folgeunterbringung suchen.

Gebaut werde nach KfW-70-Standard für energieeffiziente Bebauung, so Architekt Siyami Akyildiz. „Wir achten auch darauf, nachhaltige Baustoffe zu verwenden.“ An der Seite zur verkehrsreichen Straße am Ortsausgang in Richtung Gottmadingen werden Schallschutzfenster installiert. Schwierig sei die Versorgung mit Stellplätzen gewesen, sagte Caldart. Es wird nun zwölf Stellplätze oberhalb und zwölf Plätze in der Tiefgarage geben. Die zwei Grundstücke, auf denen die Häuser gebaut werden, gehören der Gemeinde und werden in kostenloser Erbpacht zur Verfügung gestellt.

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gemeinde Rielasingen-Worblingen besitzt die KEG die Gebäude Heinrich-Hospital und den Kulturpunkt Arlen, außerdem 18 Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus im Jan-ten-Brink-Haus auf der Seniorenwohnanlage Gänseweide – und in eineinhalb Jahren weitere 24 Wohnungen am Rosenegg.

