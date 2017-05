Rielasingen-Worblingen Akkordeon im rhythmischen Klang

Eindrucksvoll und vielfältig präsentierten sich die Instrumentalisten des Akkordeon-Spielrings Rielasingen-Worblingen bei einem Konzert, welches unter dem Thema "Rhythmus" stand.

Ein jeder glaubt zu wissen, was Rhythmus sei, erklärte der junge Moderator Felix Schober beim Konzert des Akkordeon-Spielrings Rielasingen-Worblingen. Was Rhythmus wirklich bedeutet, erlebte und fühlte das Publikum des Konzertes sogleich hautnah: Gemeinsam mit Felix moderierte Mareike Duscha den Abend. Beide sind Mitglieder des Jugendorchesters des Akkordeon-Spielrings. "Rhythmus kann man unter unterschiedlichen Aspekten betrachten", moderierte Mareike. Rhythmus gibt es überall und wurde dementsprechend ideenreich in verschiedenen Musikstücken demonstriert.

Rhythmus in Mathematik und den Naturwissenschaften stand dem Rhythmus in der Komposition "Tetraeder" gegenüber. Ein geometrischer Körper, in der Vorstellung des Komponisten Hans-Günther Kölz aus Spiegelflächen mit unterschiedlichen Lichteinfällen. Für die Könner des Spielrings am Akkordeon ein anspruchsvolles Stück mit komplizierten und wechselnden Taktarten.

Rhythmus und Sprache entwickelte sich eindrucksvoll zu Gesang bei einem Sprechstück. Rhythmus und Bewegung wurde bei Tangomusik und einem tanzenden Pärchen vermittelt. Sport in Verbindung mit Rhythmus oder besser die Rope-Skipping-Gruppe des Turnvereines Rielasingen unter Leitung von Sabine Hock brachte Rhythmus mit Akkordeonklängen und Gummitwist in den Konzertsaal. Das Haupt-, Schüler-, Jugend- und Just-for-Fun-Orchester mit den Leiterinnen Karin Berger, Marianne Berger und Andrea Rimmele brachten mit den Darbietungen erstaunlichen und klangvollen Rhythmus mit ihren Instrumenten auf die Konzertbühne. "Ein solches Konzert braucht eine zündende Idee und eine treibende Kraft. Beides zusammen haben wir in unserer Karin Berger", dankte Vorsitzende Martina Stoffel. Bemerkenswerte 40 Jahre ist Karin Berger als Dirigentin im Akkordeon-Spielring tätig.