Rielasingen-Worblingen Aachtaler Katholiken ziehen Bilanz

Nach einem personellen Engpass soll ab Sommer wieder ein leitender Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Aachtal wirken.

Einen Pfarrer, der die Seelsorgeeinheit Aachtal in Zukunft leiten wird, gibt es bisher noch nicht. Beim Neujahrsempfang der Seelsorgeeinheit in Rielasingen konnte Dekan Matthias Zimmermann noch keinen benennen. Doch versicherte er, es gäbe mehrere Interessenten für die Priesterstelle im Aachtal. Noch im Januar soll die Entscheidung fallen, welcher davon ab Sommer dieses Jahres die Stelle antreten wird. Bis dahin wird der Dekan selbst als Pfarradministrator tätig sein. „So gerne ich ins Aachtal komme, ein Wunschtraum war dies nicht von mir“, sagt er beim Neujahrsempfang. Denn zusätzlich zu dieser neuen Aufgabe ist er Leiter der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau und Dekan des Dekanats Hegau.

Im vorangegangen Rückblick auf das vergangene Jahr zog Franz Duffner, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, Bilanz. Wegen des personellen Engpasses in der Seelsorgeeinheit aufgrund des krankheitsbedingten Wegfalls von Pfarrer Bernhard Herbstritt und des bevorstehenden Ruhestandes von Diakon Wilfried Ehinger war es nicht leicht für die Kirchengemeinde. Glücklicherweise ist Letzterer nach Eintritt ins Rentenalter nun weiter mit einem Stellenanteil von 40 Prozent tätig. „Am Gottesdienst hängt das Herz der Menschen“, so Duffner. Viele hätten es als starken Einschnitt empfunden, dass in den Pfarreien Arlen, Bohlingen, Rielasingen, Überlingen und Worblingen nur noch jedes zweite Wochenende eine Messe in den Kirchen gefeiert wird. Zimmermann forderte hier zu gegenseitiger Gastfreundschaft auf: „Kommen Sie zueinander und feiern miteinander.“

Eine weitere Neuerung ist, dass es in Zukunft bei den Trauerfeiern keine Seelenämter durch die Priester in den Aussegnungshallen mehr geben wird. Die Gemeindereferentin Petra Kirchhoff und die beiden Diakone Vallelonga und Ehinger übernehmen viele Beerdigungsdienste. Damit wird eine einheitliche Regelung geschaffen, Klassifizierungen von Trauerfeiern gibt es somit nicht.