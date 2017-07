Rielasingen-Worblingen 34-Jährige fährt ungebremst auf anderes Auto

Eine 34 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstag, gegen 12.15 Uhr nahezu ungebremst auf ein anderes Auto gefahren, dessen 63 Jahre alter Fahrer zuvor gebremst hatte.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, geschah der Unfall an der Kreuzung von Singener Straße und Schnaidholzstraße. Demnach wurden zwei Personen bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Das nicht mehr fahrbereite Auto der 34-Jährigen, an dem ein Schaden von rund 5000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Der Schaden am anderen Auto wird ebenfalls auf rund 5000 Euro geschätzt.