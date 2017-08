Reichenau-Waldsiedlung Weil sie zu weit rechts fuhr: Britin verursacht Unfall an der Waldsiedlung

Weil sie zu weit rechts fuhr: Britin verursacht Unfall an der Waldsiedlung

Das Rechtsfahrgebot zu weit ausgelegt hat laut Polizei eine britische Autofahrerin am Samstagvormittag. Verletzt wurde beim daraus folgenden Unfall niemand.

Die Frau war laut Polizei aus Richtung Konstanz kommend, an der Waldsiedlung nach links in Richtung Singen abgebogen. Dort sei sie sofort nach rechts auf die parallel verlaufende Einfädelspur gewechselt. Dabei prallte sie laut Polizei mit ihrem rechtsgelenkten Auto gegen einen aus Richtung Wollmatingen kommenden Wagen. An beiden Autos entstand ein Schaden von rund 5500 Euro, verletzt wurde niemand.