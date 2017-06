Reichenau/Dingelsdorf Warum ein junger Unternehmer Probleme mit osteuropäischen Agenturen hat

Marco Ruoff würde sich gerne selbstständig machen. Doch er findet kein Personal und lernt die Tücken des Internets kennen

Marco Ruoff ist ein junger Mann mit Visionen. Er ist gelernter Florist und hat eine Ausbildung zum Gastronomen absolviert. In mehreren Ländern hat er als Servicekraft in renommierten Häusern gearbeitet und sich 2009 auf der Insel Reichenau niedergelassen. Seither ist in ihm das Verlangen gewachsen, sich selbstständig zu machen. "Floristik und Gastronomie wollte ich irgendwie zusammenbringen", sagt er heute. "Und so kam ich auf das Cafleur." Der Name setzt sich zusammen aus Café und fleur, Café und Blume. Irgendwann im Sommer möchte er in Dingelsdorf das Cafleur eröffnen, ein Gourmet-Café, in dem es edle Blumen und Pflanzen zu kaufen geben soll. So weit, so gut.



Nun aber kommt der Haken. Um die geplante gehobene Gastronomie zu eröffnen, benötigt Marco Ruoff passendes, gelerntes Personal, das seinen Ansprüchen genügt. Also ging er im April zur Agentur für Arbeit und gab dort im Gespräch mit dem Mitarbeiter eine Anzeige auf. Im Vertrag mit der Agentur gab er den Auftrag, vier Vollzeitstellen und zwei 450-Euro-Jobs auszuschreiben. Am 21. April gab der junge Mann die Freigabe zur Veröffentlichung auf der Internetseite "Die Jobbörse". "Ohne diese Freigabe dürften wir die Infos nicht online stellen", sagt Walter Nägele, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Fortan standen seine Stellen im weltweiten Netz auf jobboerse.arbeitsagentur.de. "Was danach passierte, ist nur schwer zu beschreiben", sagt Marco Ruoff heute und zeigt auf einen Stapel mit Bewerbungen: Menschen aus dem gesamten osteuropäischen Raum, vom Balkan und aus Asien schicken ihm Bewerbungen auf sein Handy und per E-Mail. "Ich weiß nicht mehr, wohin damit. Die meisten Bewerber können kein deutsch, viele Bewerbungen sind dilettantisch."

Agenturen aus Wien und der Ukraine melden sich direkt bei dem jungen Mann vom Bodensee und bieten ihre Hilfe bei der Suche an. "Die wollen 800 bis 1500 Euro dafür von mir haben", erinnert sich Marco Ruoff. Er hat die Vermutung, dass diese Agenturen, die auf ihrer Homepage einen seriösen Eindruck machen, die Jobbörse der Arbeitsagentur ausspionieren und dann direkt Kontakt zum Kunden der Arbeitsagentur aufnehmen. "Da sind uns die Hände gebunden", sagt Walter Nägele. "Das Internet ist halt nicht nur Segen, sondern in diesem Fall auch ein Fluch." Eine Wiener Agentur meldete sich bei Marco Ruoff. Zu folgenden Konditionen würde er helfen, das Schreiben liegt dem SÜDKURIER vor: "Verbleibt der vermittelte Bewerber zumindest drei Tage in Ihrem Unternehmen, so ist ein Honorar in der Höhe von Euro 1450,00 fällig. Verbleibt der vermittelte Bewerber zumindest 180 Tage in Ihrem Unternehmen, so ist ein weiteres Honorar in der Höhe von Euro 1450,00 fällig. Sollten der von uns vermittelte Kandidat weniger als 180 Tage im Unternehmen bleiben, wir das Honorar nach drei Tagen NICHT erstattet." Marco Ruoff ist sprachlos angesichts solcher Angebote: "Das erinnert mich an Menschenhandel."

Er beklagte sich bei der Arbeitsagentur über die vielen Zusendungen. Die sind in aller Regel auf schlechtem deutsch verfasst, die Absender passen nicht in das Anforderungsprofil des jungen Mannes – und auch nicht in das Anforderungsprofil der Anzeige. Die Arbeitsagentur unterbreitete Marco Ruoff das Angebot, seine Stellen aus der Jobbörse zu entfernen, mit dem Hinweis, dass diese dann nicht mehr im Netz gefunden werden könnten. "Die Crux: Dann wäre ich für gute Arbeitnehmer nicht mehr zu finden", sagt er.

Seiner Bitte, nur noch Bewerber mit Deutschkenntnissen direkt an ihn weiterzuleiten und dafür seine Kontaktdaten aus dem Netz zu nehmen, wäre die Arbeitsagentur gerne nachgekommen. Doch die Mitarbeiter rieten ihm ab: "Sie hatten Zweifel, dass dies ausreiche, um mir Auswahl an Bewerbern zu verschaffen. Der Arbeitsmarkt hier sei knapp mit Bewerbern versorgt. Was Bewerbungen oder Bewerbungsschreiben anginge, wurde mir mitgeteilt, dass es in der Gastronomie viele Kräfte gäbe, denen schriftliche Kommunikation schwer fallen würde. Darunter seien jedoch tatkräftige, engagierte Arbeitnehmer." Im Juli oder im August möchte Marco Ruoff gerne sein Cafleur eröffnen. Bis dahin ist der Umbau des alten Gebäudes in Dingelsdorf beendet. Das Interieur ist dann bereit. Was derzeit noch fehlt, ist das passende Personal.

Marco Ruoff im Video über ukrainische Agenturen und unzählige Mails aus Osteuropa

Die Jobbörse

Neukunden bei der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg müssen eingehend und umfassend beraten werden. Zum Beratungsgespräch gehörte auch die Abfrage der E-Mail Adresse und Telefonnummer, die bei der Veröffentlichung der Stellenangebote angegeben werden sollen. Die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist eine Plattform zum selbstständigen Marktausgleich mit dem Ziel, Stellenangebote und Bewerberprofile zeitnah und passgenau zusammenzuführen. Mit einer Veröffentlichung sind die eingestellten Informationen öffentlich und für jedermann zugänglich. In der Jobbörse kann der Eigentümer der Informationen bereits heute selbst entscheiden, ob sein Stellenangebot bzw. Bewerberprofil anonymisiert oder nicht anonymisiert veröffentlicht wird.