Reichenau Warnung der Polizei: Betrüger gibt sich am Telefon als Kriminalbeamter aus

Die Polizei warnt vor einer Betrugs- und Einbruchsmasche, bei der sich ein Mann als Kriminalbeamter ausgibt. Es gab einen Fall in der Gemeinde Reichenau.

Ein Mann hat sich laut einer Pressemitteilung der Polizei am Montagmorgen gegenüber einer Bürgerin der Gemeinde Reichenau als Kriminalbeamter ausgegeben und nach Wertsachen in ihrer Wohnung gefragt. Er erklärte, dass es um Ermittlungen gegen Einbrecher gehe und bei Tatverdächtigen eine Liste aufgefunden worden sei, auf der auch der Name der Frau gefunden wurde. Als die Frau ihm sagte, dass sie keine Wertsachen habe, beendete der Unbekannte den Anruf und kündigte ihr ein schriftliches Protokoll des Gesprächs an.



Die Polizei warnt vor solchen Anrufen, die zur Vorbereitung von Straftaten dienen dürften. "Echte Polizeibeamte fragen am Telefon nicht nach aufbewahrten Wertgegenständen. Geben Sie zu Vermögensverhältnissen oder zu Kontodaten an unbekannte Personen keine Auskünfte. Im Verdachtsfall setzen Sie sich mit der Polizei in Verbindung", warnt die Polizei.





Weitere Hinweise gibt es unter www.polizei-beratung.de