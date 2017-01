Reichenau Vortrag zum Gedenktag an die Opfer des Holocaust im ZfP

Vortrag zum Gedenktag an die Opfer des Holocaust im ZfP

Ein Richter aus Waldshut-Tiengen beleuchtet die Rolle der badischen Justiz im Dritten Reich. Johannes Dau hält den interessanten Vortrag am ZfP Reichenau.

Ohne den Rechtsstaat gibt es keine Freiheit, keine Sicherheit, keinen Wohlstand. Mit diesen Worten schloss Johannes Dau, Vorsitzender Richter am Landgericht-Waldshut-Tiengen seinen Vortrag zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Bilder, die er den Zuhörern im Zentrum für Psychiatrie Reichenau jedoch davor skizzierte, zeigten alles andere als einen Rechtsstaat: Willkür, Ungerechtigkeit und Brutalität höhlten die Justiz des Dritten Reichs aus, machten sie zu einer Marionette der Parteiführung. Dau war auf Einladung von Klaus Hoffmann, Medizinischer Direktor für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie des ZfP Reichenau, gekommen, um über die Rolle der badischen Justiz im Nationalsozialismus zu referieren. Sein Vortrag zeigte die schnelle und schonungslose Machtergreifung der Nationalsozialisten und die unrühmliche Rolle der Richter und Staatsanwälte aus der Region, die sich, waren sie nicht überzeugtes Mitglied der NSDAP, durch stumme Anpassung mitverantwortlich gemacht haben an den Grausamkeiten der Nationalsozialisten.

Noch vor der Machtergreifung 1933 gab es in Baden, vor allem in Mannheim, etliche jüdische Richter und Anwälte. Nach nur wenigen Wochen wurden beispielsweise in Konstanz jüdische Anwälte daran gehindert, das Landgericht zu betreten. Systematisch sind Juden aus den Gerichten entfernt worden, zwangsberentet oder entlassen. Führende Positionen wurden mit Parteimitgliedern besetzt. Der Rest sah einfach zu, wie ihre Kollegen bedrängt, beleidigt und um Leib und Leben fürchten mussten. Proteste anderer Richter sind nicht überliefert. Dieses Arrangieren mit der neuen Ordnung sieht Johannes Dau als das eigentliche Versagen der Justiz.

Doch nach dem Ausschluss der Juden aus der Justiz wurde diese selbst entmachtet. Gerichtsurteile sind im Lauf der Jahre immer drastischer von SS und Gestapo korrigiert worden. Die Angeklagten wanderten nach einer verbüßten Haftstrafe oder sogar nach einem Freispruch in ein Konzentrationslager, wo auf sie der Tod wartete. Laut Recherche von Johannes Dau hatten die hiesigen Richter nicht mehr viel Einfluss. In der Bevölkerung wurde der Berufsstand belächelt. Stattdessen übernahmen Sondergerichte die Rechtssprechung in der Region. Von den 727 erhaltenen Prozessakten des Sondergerichts für die Region Freiburg, Konstanz, Offenburg und Waldshut, endeten 27 mit dem Todesurteil, vier davon wurden in Konstanz verhandelt.

Johannes Dau sieht sich selbst mit dem schwierigen Erbe, im selben Sitzungssaal "im Namen des Volkes" Urteile zu verkünden, in dem 70 Jahre zuvor "im Namen des deutschen Volkes" Todesurteile gefällt worden sind.

Bewegte Geschichte

Auch das Zentrum für Psychiatrie hat eine bewegte Geschichte während der NS-Zeit erlebt. So fanden Zwangssterilisationen hunderter Patienten statt. Ab 1940 wurden im Rahmen des „Euthanasie“-Programms „Aktion T4“ insgesamt 529 Menschen deportiert. 508 davon wurden in Tötungsanstalten ermordet. Auf dem Klinikgelände erinnert ein Gedenkstein vor dem Haus 20 an die Opfer des ZfP während des Nationalsozialismus. (ans)