Reichenau Von klassisch bis modern: Orchester zeigt ganze Bandbreite

Das Winterkonzert des Unterhaltungsorchesters ist an jedem Abend ausverkauft und bietet einen würdigen Rahmen für das 50-jährige Bestehen.

Mit Jubelstürmen bei der Premiere der Winterkonzerte dankte das Publikum dem Unterhaltungsorchester (UHO) und seinen Sängern für einen herausragenden Abend. Wahrlich ein würdiger Rahmen zur Feier des 50-jährigen Jubiläums mit drei ausverkauften Veranstaltungen. Neben den gestandenen Sängern begeisterten auch die jungen Gesangstalente Carina Gartner und Benedikt Blum sowie der schottische Gast Liam John Dyker.

Dirigent Hartmut Spitzhüttl hatte bei der Begrüßung nach dem ersten Stück, dem "Einzugsmarsch aus dem Zigeunerbaron" von Johann Strauß' Sohn, seine anfängliche Nervosität abgelegt und scherzte: "Stellen sie sich vor, niemand hätte uns besucht, dann hätten wir nicht so lange durchgehalten." Robert Baumer, einer von sieben Mitgliedern, die seit Orchester-Gründung dabei sind, gab einen nicht ganz ernst gemeinten Rückblick in die UHO-Geschichte. "Die Höhepunkte seien immer die Anlässe gewesen, denn auf Feiern haben wir uns schon immer verstanden", erzählte er.

Baumer löste auch das Rätsel um den umgeknickten Hydranten auf, dessen Bild im Programmheft zu sehen ist. An einem frühen Morgen des Dreikönigstages sei jener Hydrant einem mit vier UHO-Musikern besetzten VW Bus entgegengekommen. Im Gebiet der Burgstraße sei daraufhin die Wasserversorgung versiegt. "Der Pfarrer musste daher unrasiert die Messe feiern", berichtete Robert Baumer.

Christel Deggelmann ist Stammgast bei den Konzerten des Unterhaltungsorchesters Reichenau. "Bestimmt schon 25 Jahre", schätzte sie. Die vielfältige Mischung bei der Titelauswahl gefalle ihr besonders gut. "Ich gehe in die Oper, mag es aber auch total modern", erklärte die Akkordeonspielerin. "Wenn ich mehr klassische Stücke hören will, gehe ich ins Osterkonzert des UHO", fügte sie hinzu. "Die Sänger sind sensationell", schwärmte sie. Christel Deggelmann besorgt für ihre Kollegen aus dem Akkordeon-Ensemble Konstanz (AEK) immer die Eintrittskarten. Einer von ihnen ist Harald Becker, der aus dem Konstanzer Stadtteil Paradies in die Inselhalle fährt. Er ist seit ungefähr 15 Jahren regelmäßiger Konzertbesucher. Es habe Zeiten gegeben, da seien die Eintrittskarten so schnell weg gewesen, dass man sich am Erstverkaufstag früh auf den Weg machen musste. Einmal sei er um vier Uhr morgens zum Reichenauer Rathaus gegangen. "Es war noch stockdunkel", erzählte er. Christel Deggelmann habe ihn dann gegen acht Uhr abgelöst, die dann zum Beginn des Vorverkaufs um 9 Uhr ganz vorne gestanden habe. Ganz so schlimm sei es heute nicht mehr, berichtete sie. Aber wer wie Deggelmann zwölf Karten haben möchte, muss sich trotzdem frühzeitig kümmern, schließlich wollen alle ein einem Tisch zusammensitzen.

"Mir gefallen die sinfonischen Stücke mit anderen Elementen drin", erklärte Harald Becker. So habe er bereits in seiner Kindheit klassisch arrangierte Rocksongs gerne gehört. Besonders toll findet er die hohe Qualität der Sänger, auch dass so viele junge Talente dabei seien. Und noch etwas zeichne das UHO aus: die Lichtschau. "Das Winterkonzert ist immer ein toller Anlass", fasste er zusammen. Uschi Matern ist ebenfalls Mitglied im AEK. Sie sei keine regelmäßige Konzertbesucherin. "Ich entscheide spontan, wie es meine Zeit zulässt", erklärte sie. "Die Zusammenstellung klassischer und moderner Stücke finde ich gut", sagte sie. "Es ist für jeden etwas dabei", ergänzte sie. "Einfach sagenhaft", lautete ihre Einschätzung über den 19-jährigen Liam John Dyker. "Er ist einfach bewundernswert", sagte sie über den schottischen Sänger. "Super, spitze, klasse", lautete ihr Resümee des Konzertabends.

Die Solisten

Als Gesangssolisten traten auf: Martina Frick, Wolfgang Frick, Joachim Frick, Carina Gartner, Sonja Klug, Benedikt Blum, Robert Baumer, Ulrike Sauer, Alexander Weltin, Ines Happle-Lung, Hartmut Spitzhüttl und Liam John Dyker. Carina Gartner begleitete sich bei ihrem selbstgeschriebenen Musikstück "Innocent" selbst. Benedikt Blum begleitete sich bei Noel Gallaghers "The Masterplan" an der Gitarre. Das Trompeten-Solo in der Zugabe "Stärker als die Zeit" nach dem aktuellen Hit von Udo Lindenberg spielte Martin Spicker. Markus Spicker und Hartmut Spitzhüttl arrangierten die meisten Stücke für das UHO. Alexander Weltin übernahm bei zwei Stücken den Dirigentenstab. Joachim und Ulrike Sauer gestalteten das Jubläums-Programmheft. (nea)