Reichenau Verkehrsverein will stärker an der Entwicklung der Gemeinde mitwirken

Verkehrsverein will stärker an der Entwicklung der Gemeinde mitwirken

Der Verkehrsverein betrachtet die Förderung des Tourismus als ganzheitliche Aufgabe. Deshalb strebt er im Interesse der Entwicklung von Reichenau intensivere Gespräche mit dem Gemeinderat an.

Immer mehr Deutsche machen Urlaub, und immer mehr tun dies im eigenen Land. „Die Tendenz ist steigend“, sagte Johann Roth, der Vorsitzende des Verkehrsvereins, bei der Mitgliederversammlung im Hotel-Restaurant Mohren. Er zitierte aus der aktuellen Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen. Neben dem Schwarzwald habe in Baden-Württemberg vor allem der Bodensee an Attraktivität gewonnen. Die steigende Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor gelte auch für Tagesgäste, so Roth. Laut Analyse geben diese im Schnitt 27,70 Euro pro Tag aus. Wenn also 500 000 Tagesgäste im Jahr auf die Insel kommen, was niedrig geschätzt sei, ergebe das über 13 Millionen Euro Umsatz. Die Hauptgründe für die Wahl des Urlaubsziels seien erstens kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten und an zweiter Stelle der Aufenthalt in der Natur. Beides habe man auf der Reichenau im Überfluss.

Angesichts der Entwicklung bat Roth um regelmäßige Gespräche mit dem Gemeinderat, damit der Verkehrsverein seine Meinung mehr in die Entwicklung der Gemeinde einbringen könne – so etwa bei der Entwicklung einer umfassenden, gemeinsamen Marke Reichenau oder beim Erscheinungsbild der Insel, das für den Tourismus ganz wichtig sei. Nicht nur der Gewächshausbau, auch manches private und öffentliche Grundstück sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen, meinte Roth. Bürgermeister Wolfgang Zoll sagte baldige Gespräche zu, weil der Tourismus auch eng verzahnt sei mit Gemüsebau oder Verkehr.

Geschäftsführer Karl Wehrle erklärte, mit rund 250 000 Übernachtungen habe die Reichenau 2016 das Rekordergebnis von 2015 halten können. Er betonte die Wichtigkeit des Weltkulturerbes für den Tourismus allgemein und des Themas Gärten für den Bodensee und die Reichenau. Er bezog sich auf eine andere aktuelle Studie, bei der die Insel gut abschnitt und meinte: „Wir sind gut aufgestellt.“ Positiv sei zudem die VHB-Gästekarte, die laut einer Umfrage sowohl bei Gästen wie Gastgebern sehr gut ankommt. Gewünscht werde aber der Einbezug der Schiffe und eine sichere Beförderung von Fahrrädern in Bus und Bahn. Denn die Mehrheit der Gäste reise zwar im Auto an, aber über die Hälfte will in der Region lieber Fahrrad oder ÖPNV nutzen. Hier könne also die Gemeinde mit einem besseren Angebot den Verkehr reduzieren.

Für das verstorbene Vorstandsmitglied Theo Keller, den Roth würdigte, wurde Patric Steiger neu gewählt.