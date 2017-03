Reichenau Verein saniert das Reichenauer Siedlerheim

Der Siedlerverein saniert in seinem öffentlichen Lokal Theke und Toiletten – und das mit viel Eigenleistung.

Die einzige Gaststätte in der Waldsiedlung, das Siedlerheim, bietet den Gästen nun in Teilen ein modernes Ambiente. Innerhalb von fünf Wochen hat der Siedlerverein als Eigentümer die Damen- und Herrentoiletten komplett erneuert, berichtet der Vorsitzende Thomas Schreiner. Zudem habe man von der Brauerei eine neue Theke auf Leihbasis bekommen, diese komplett neu ergänzt mit Stahlschrank und Granitverkleidung, den Boden dort erneuert und auch die Wand zur Küche, die durch einen Wasserschaden ohnehin beschädigt war. Das Siedlerheim wurde Anfang der 1970er-Jahre gebaut. „Seither wurde nie eine größere Sanierung gemacht. Das war einfach uralt“, so Schreiner. Und gerade in den Toiletten sollte es in einer Gaststätte schon ordentlich aussehen, meint er.

Von den Beiträgen der aktuell 144 Mitglieder habe man 15 000 Euro umgelegt. Da schon bald klar war, dass dies nicht reichen würde, stellte der Verein bei der Gemeinde einen Antrag auf Unterstützung und erstellte eine Helferliste, berichtet Schreiner. 29 Leute kamen so zusammen, die insgesamt rund 500 Stunden an Eigenleistung erbracht hätten. Das sei eine tolle Gemeinschaftsaktion gewesen. Nur was man nicht selber machen konnte – wie den Einbau der Sanitäranlagen oder die Fliesenarbeiten – habe man von Handwerkern machen lassen. Und obwohl man günstige Preise bekommen habe, musste der Verein rund 16 000 Euro investieren.

Bürgermeister Wolfgang Zoll erklärt, im Gemeindehaushalt stünden 15 000 Euro bereit. Wie viel der Verein davon bekommt, ist aber noch offen. Schreiner erklärt, man wäre froh, wenn nicht die gesamte Beitragsumlage aufgebraucht würde. Zumal geplant sei, im Herbst die Fenster zu erneuern, wenn es möglich sei. Und irgendwann wäre auch neues Mobiliar nötig. Bei der Wiedereröffnung kamen viele Gäste, so Schreiner: „Das wurde gut angenommen.“ Wobei er betont, dass das Siedlerheim kein Clubheim sei, sondern eine öffentliche Gaststätte. „Es kann jeder kommen.“ Der Verein hat es an einen professionellen Wirt verpachtet, nämlich an Veli Bergmann.