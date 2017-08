Reichenau Umbauprojekt in der Waldsiedlung: Anwohner fürchten Probleme

Ein Eigentümer baut ein Haus in der Waldsiedlung um für 21 Personen in Wohngemeinschaften - ohne Genehmigung. Ein zwölf Quadratmeter großes Zimmer soll dort 450 Euro kalt kosten. Herbert Weber, Vorsitzender des Mieterbundes Bodensee, nennt diese Preise "unverschämt".

Inge und Bruno Kammerer sowie Martina und Bernd Stickel sind sauer. Sie befürchten Lärm und Geruchsbelästigungen durch das, was sich in ihrer Nachbarschaft tut. Sie wohnen in der Reichenauer Waldsiedlung unmittelbar neben dem viergeschossigen Haus, in dem unten früher die Gaststätte Dakerstube war. Der neue Eigentümer lässt diese für eine Wohngemeinschaft umbauen, und das Geschoss darüber will er für eine weitere WG um ein Zimmer erweitern – auf dem bisherigen Balkon. Insgesamt sollen – zusammen mit den bereits darüber Wohnenden – hier in 21 Zimmern Leute unterkommen.

Und dies, obwohl die Gemeinde den Bauantrag abgelehnt hat, weil ihrer Meinung nach die vorgesehenen fünf Stellplätze nicht reichen werden. Und die Baurechtsbehörde im Landratsamt (LRA) hat dem Antrag auch noch nicht zugestimmt. "Die arbeiten schon seit vier Monaten", so Bruno Kammerer. Laut Bürgermeister Wolfgang Zoll wurde die Baustelle vom LRA inzwischen eingestellt. Gearbeitet wird trotzdem. Der Bauleiter erklärt, das seien nur Sanierungs- und Erhaltungsarbeiten im Inneren, was laut Zoll zulässig ist. Zudem, so der Bauleiter, wolle man auf dem Nachbargrundstück noch sechs Stellplätze kaufen oder pachten.

Als Studenten-WGs und Appartments preist eine Immobilienfirma das Ganze auf einem Schild vor dem Haus an. Bereits ab 1. September seien Zimmer bezugsfertig, heißt es. Bernd Stickel erklärt: "Mir geht es darum, dass es nachts einigermaßen ruhig ist. Da habe ich meine Bedenken bei so vielen Leuten." Es habe da früher schon eine Studenten-WG gegeben – und öfter laute Partys. Bruno Kammerer stört gewaltig, dass es auf dem Zugang zu seinem und dem Nachbarhaus einen Freisitz mit Raucherecke geben soll. "Das ist der einzige Fluchtweg." Er befürchtet, dass hier eine Art Gartenwirtschaft entsteht mit Lärm, Gestank und Müll.

Zwölf Quadratmeter für 450 Euro kalt

Die Immobilienfirma bietet Zimmer mit zwölf Quadratmetern an für 450 Euro Kaltmiete und 60 Euro Nebenkosten plus 30 Euro für einen Stellplatz. Herbert Weber, Vorsitzender des Mieterbunds Bodensee in Konstanz, nennt das "einen Illusionspreis. Ich find's unverschämt." Im Mietspiegel Konstanz, der hier nicht gilt, stehe für Neubau oder sanierte Wohnungen ab 20 Quadratmeter eine Durchschnittskaltmiete von 17,60 Euro und zwei Euro Nebenkosten pro Quadratmeter. Und in der Waldsiedlung gebe es keine Infrastruktur wie in Konstanz. Die Immobilienfirma wirbt dennoch mit einer Busverbindung. Diese besteht allerdings seit Jahren fast nur aus Anrufsammeltaxis.