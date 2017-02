Reichenau Toy Story lässt auf der Reichenau grüßen

Volles Haus herrschte beim Bunten Abend der Reichenauer Grundele. Die Stimmung war ausgelassen und es gab ein vielfältiges Programm auf der Insel.

Die Bühne verwandelte sich im letzten Teil des Bunten Abends des Narrenvereins Grundel nach dem diesjährigen Fasnachtmotto "Reichenauer Spieleland" in ein Kinderzimmer, in dem die Spielzeuge nachts zum Leben erwachen. Wie im Film Toy Story. Die Spielfiguren wollten Monopoly spielen, was die beiden Würfel schmerzhaft zu spüren bekamen. Dass sich die Straßen und Plätze, die bespielt wurden, auf der Insel befanden, versteht sich von selbst. Dass dabei wiederum die kommunalpolitischen Probleme durch den Kakao gezogen wurden, war dann nur konsequent. Ob Inntal, Maurerareal oder die geplante Vinothek vom Winzerverein, nichts blieb unbehelligt und so sorgten die Elfer für viele Lacher.

Aber (fast) der Reihe nach: Eröffnet wurde der Abend vom Fanfarenzug, der später unter dem Motto "Rock mi" als bayerischer Flashmob in krachledernen Hosen singend und tanzend die Bühne enterte. Die Jungen und Mädchen vom Kinderchor des Männergesangsvereins Badenia (MGV) hatten sich der Horrorsparte verschrieben, traten singend und tanzend als Hexen, Vampire und Skelette auf und waren mehr niedlich als angsteinflössend. Der MGV selbst hatte es mit den Fischerinnen und mischte sängerisch gekonnt die "Fischerin vom Bodensee" und Helene Fischers "Atemlos". Die Grundele beschäftigten sich recht amüsant mit Themen wie dem Fußballplatz in der Waldsiedlung, dem Hotelbau auf dem Maurerareal als Legospiel, Frauen in der Bürgerwehr oder der illegalen Müllverbrennung auf der Insel. All das hatten sie unter der Überschrift Inselnews in das Format der Heute-Show gepackt.

Auf gleich drei Tanzgruppen mit wunderschönen jungen Frauen können die Reichenauer Narren stolz sein. Die Damen vom Grundele Ballett tanzten sich als Bauarbeiterinnen in die Herzen der Zuschauer, die Gruppe DanceStation begeisterte mit einem Wolfstanz und die Damen der Grundele Garde hatten sich neben dem Auftritt in den traditionellen Kostümen zur Eröffnung für den dritten Teil des Abends noch in Außerirdische in sexy Kostümen verwandelt.

Einer der Höhepunkte im Programm war sicherlich der Auftritt von Karl Wehrle alias Karl Amman von der Höri. Anstatt des anivisierten und am Gemeinderat gescheiterten Hotelneubaus hatte der Metzger und Hotelchef kurzerhand das Maurer-Gebäude zum Hotel Hirschen II mit "Industrieromantik" und Buffet im Fabriksaal umgewandelt. So stand er an der Rezeption, telefonierte mit Gemeinderäten oder potenziellen Kunden und trieb dem Publikum die Lachtränen in die Augen. Aber auch Willi Haselberger, der mit Fragen rund um das Rentnerdasein auf der Au in die Bütt ging, hatte die großen Lacher auf seiner Seite. Bei dem Sketch mit dem Titel "Wurst macht glücklich" bereiteten die Akteure das Thema Metzgerei auf der Reichenau witzig auf.

Für die musikalische Umrahmung des Programms sorgte die Grundel-Bigband. Die Psycho-Band spielte ein "Andreas Gabelier Medley". Die "4 Fracksauer" ließen es sich nicht nehmen, gesanglich und humorvoll auf so manch Misstand im Ort hinzuweisen. Die Rathausgruppe aber hatte den intellektuellen Anspruch der Texte von Saufliedern entdeckt und interpretierte diese mit klassischen Melodien, nachdem Gruppenmitglied Marcus Günter in seiner Rede die Bedeutung dieser Texte auf die darin enthaltenen hohen Werte hin analysiert hatte. Und durch das Programm führte kein geringerer als der US-Präsident Donald Trump alias Sammy Graf.

Die Mitwirkenden

Mitglieder des Narrenvereins Grundel (Leitung Christoph Heckmann), Grundele Ballett, Grundele Garde (Leitung Julia Rey), DanceStation (Leitung Silke Berges), Kinderchor des MGV Badenia (Leitung Patricia Klug), MGV Badenia (Leitung Patricia Klug), Grundel Bigband (Leitung Alex Weltin mit Hartmut Spitzhüttl), Psycho-Band (Leitung Benedikt Wehrle), Fanfarenzug (Leitung Thorsten Schneider), der gesamte Reichenauer Elferrat. Die mitwirkenden Einzelpersonen: Jürgen Banholzer, Robert Baumer, Anita Blum, Martin Bussmann, Johannes Deggelmann, Marcus Deggelmann, Conni Eißer, Jockel Frick, August Glönkler, Sabrina Glönkler, Matthias Graf, Sammy Graf, Marcus Günter, Johannes Hafner, Doris Halbherr, Willi Haselberger, Lukas Honsell, Manuel Honsell, Florian Link, Madi Keller, Volker Klug, Roswitha Rey, Burkhard Spitzhüttl, Berndt Wagner, Karl Wehrle, Meinrad Wehrle.