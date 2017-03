Reichenau Streit um abgesperrten Teil des Seeuferwegs

Ein neuer Grundstückeigentümer hat einfach einen Teil Seeuferweg beim Melcherleshorn abgesperrt, der über seinen Besitz führt und bisher immer offen für Spaziergänger war. Die Meinungen über die Maßnahme gehen auseinander. Die Gemeinde hat die Barrikaden am Freitag wieder entfernt.

Kleiner Weg, großer Ärger: Gerade einmal 80 Zentimeter breit ist der bekannte Seeuferweg auf der Reichenau. Im Sommer, aber auch im Winter, wird er von Fußgängern und Touristen genutzt. Im Mittelpunkt stehen nun genau 61 Meter. So viel hatte ein neuer Eigentümer im Südwesten der Insel beim Melcherleshorn für die allgemeine Nutzung gesperrt. Über die zwangsweise Schließung hatten sich Bewohner bei Bürgermeister Wolfgang Zoll beschwert.

Es folgte eine polizeiliche Verfügung vonseiten der Gemeinde: Die Barrikade sollte wieder weg. Möglich machte es das Gewohnheitsrecht. Hierbei erhält der Bürgermeister Rückenwind von ganz hoher Stelle: der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim. Es hat das Gewohnheitsrecht bestätigt.

Der Streit ist nicht neu. Schon das Einzeichnen des Uferwegs in einen Bebauungsplan bei Grundstücken an der Straße Zum Schlatthüttle, rief die dortigen Eigentümer auf den Plan. Das Ergebnis: Der Seeuferweg blieb an der Straße. Das Gewohnheitsrecht galt nicht. Auf das gesperrte Teilstück am Melcherleshorn, trifft das Recht hingegen zu. Der Eigentümer hatte bis zum Freitag Zeit die Latten abzubauen. "Sollte er das nicht tun, machen wir eine Ersatzvornahme", sagte Wolfgang Zoll Ende vergangener Woche, "Das heißt wir von der Gemeinde werden vornehmen." Der Eigentümer reagierte bisher nicht auf die Forderungen der Gemeinde, er legte lediglich Widerspruch ein. Dieser hat jedoch keine aufschiebende Wirkung. Am Freitag rückten deshalb Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde an und bauten die Hindernisse wieder ab. Im Rahmen der SÜDKURIER-Recherchen war der Eigentümer trotz mehrmaligen Versuchen für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die Meinungen der Inselbewohner zum Seeuferweg gehen weit auseinander. "Der Weg ging schon immer da lang und er gefällt mir", sagt Pamela Sänger. "Manche Touristen kommen nur wegen diesem Rundweg." Die unmittelbaren Nachbarn sehen den Weg kritisch. Ein Reichenauer, der namentlich nicht genannt werden möchte, stört sich an den Radfahrern im Sommer, die verbotenerweise den Weg nutzen. Ein anderer Nachbar fragt sich, wer haftet, wenn jemand beim Durchlaufen des Wegs auf seinem Grundstück hinfällt. Der Bürgermeister will beruhigen: "Beim Seeuferweg als öffentlich genutzter Pfad liegt die Verkehrssicherheitspflicht bei der Gemeinde, insofern die Gemeinde alle notwendigen Erhaltungsmaßnahmen durchführen kann." Zoll versucht die erhitzten Gemüter zu beruhigen und appelliert an alle Beteiligten: "Das Zusammenleben auf der Insel kann nur funktionieren, wenn sich nicht jeder gegenüber dem Anderen abschottet."

Der Weg ist momentan wieder benutzbar, aber wie sich der Streit um den Weg weiterentwickelt, ist noch offen.

Rechtlicher Hintergrund

Gewohnheitsrecht entsteht nicht durch förmliches Rechtssetzungsverfahren, sondern vielmehr durch eine längerdauernde, stetige, allgemeine und gleichmäßige Übung, die von allen Beteiligten als rechtsverbindlich anerkannt wird. Bei einer Ersatzvornahme unterscheidet man zwischen Selbst- und Fremdvornahme. Bei ersterem nimmt die Handlung die Behörde selbst vor. Bei Fremdvornahme wird ein Dritter von ihr beauftragt, die angeordnete Handlung vorzunehmen. (set)