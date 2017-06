Reichenau Strandbad Reichenau: Baubedingte Probleme werden weniger

Im Gemeinderat war das Strandbad Reichenau Thema. Bürger hatten Rückmeldungen zur den Verzögerungen gegeben.

Obwohl im Strandbad auf der Insel Reichenau noch der Neubau des Gastronomiegebäudes läuft, hat die Gemeinde am 1. Juni das Bad wieder eröffnet. Allerdings stand am Anfang auch im neuen Sanitärgebäude nur eine Toilette zur Verfügung. Werner Keller (CDU) berichtete im Gemeinderat, er sei deshalb von Bürgern massiv angesprochen worden. Mittlerweile sei die Situation aber besser, es seien mehr WCs und auch Duschen nutzbar. Die Gemeinde müsse den Bürgern besser vermitteln, dass es sich nur um Anlaufschwierigkeiten handele, die nach und nach behoben würden. Petra Eisenbarth, die Leiterin des Ortsbauamts, sagte, es habe in der Verwaltung auch viele positive Rückmeldungen von Bürgern gegeben, die froh seien, dass das Bad überhaupt wieder auf sei und es eine Badeaufsicht gebe. Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) fragte zudem nach, wann die erneute Ausschreibung zur Verpachtung erfolge. Bürgermeister Wolfgang Zoll erklärte, die Ausschreibung solle am 17. Juli im Gemeinderat besprochen werden, die Vergabe sei nach den Sommerferien geplant. Weil es Verzögerungen beim Neubau gab und die Gastronomie erst im August fertig sein solte, waren die Interessenten der ersten Ausschreibung abgesprungen. Die Gemeinde hat daher für die Übergangssaison einen Kioskbetreiber gesucht.