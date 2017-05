Reichenau Riesenandrang auf der Reichenau

Viele Besucher beim offiziellen Saisonstart. Großes Interesse an Angeboten der Insel

Mehr Wetterglück geht wohl gar nicht. Nach dem Wintereinbruch zuletzt gab es beim offiziellen Saisonstart auf der Insel Reichenau am Samstag Bilderbuchwetter und einen entsprechend großen Besucherandrang aus ganz Baden-Württemberg und der Schweiz, wie an den Autokennzeichen abzulesen war.

Wobei viele nicht speziell wegen der Saisonauftaktaktion kamen, sich aber dennoch für die Angebote interessierten, berichtete Sabine Lück von der Tourist-Information. Sie betreute den Infostand auf dem Parkplatz Oberzell. Dort hätten viele Besucher, von denen etwa die Hälfte vom Saisonauftakt vorher gewusst hätten, detailliert nachgefragt nach Betrieben – vor allem Gärtnereien. Auch die kostenlosen Führungen durchs ehemalige Klosterareal und die St. Georgs-Kirche seien sehr gut angenommen worden. „Es gab eine Menge zufriedener Leute“, meinte Lück. Der an diesem Wochenende kostenlose Inselbus sei stets voll gewesen. Und viele nutzten den Fahrradverleih oder kamen gleich mit dem eigenen Zweirad. Dennoch waren die Parkplätze voll und etliche Straßenränder zugeparkt.

Natürlich war der Zulauf bei den einzelnen Betrieben unterschiedlich. Auf das Interesse etlicher Besucher stieß zum Beispiel am Sonntag die Präsentation lebender Bodenseefische der Fischerei Keller vor dem Hotel-Restaurant Inselhof. „Es sieht nicht jeder, wenn er zum Baden geht, was da schwimmt“, meinte Betriebsleiter Stefan Keller. Der elfjährige Aron und sein Bruder Gordon (12) von der Reichenau konnten dort feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, einen Hecht oder Wels in Händen zu halten – denn schwups zappelten sich die Fische zurück ins Wasserbecken, in dem es noch Brachsen, Schleie oder Alet gab.

Sie hätten aber schon mal Fische in der Hand gehabt, erklärten die Buben. Ihr Vater Jürgen Wehrle erklärte: „Wir fischen selbst.“ Den Saisonauftakt finde er gut. „Wir unterstützen das, um die Reichenau den Gästen nahe zu bringen.“

Ein Stück weiter lockte in der Werkstatt der Schlosserei Wieser die Ausstellung Reichenauer Ansichten mit 65 Bildern viele Besucher an – darunter etliche Werke der bekannten Reichenau-Maler Heinrich Lotter, Oskar Pötzelberger und Bernhard Schneider-Blumberg. „Wir sind zufrieden, es waren ständig Leute da“, erklärte Chefin Christine Müller. Auch viele Inselbewohner hätten bei der Ansicht der Bilder diskutiert, wo wohl das Motiv war. Toll fanden die Ausstellung zum Beispiel Peter Kuhn und Manfred Scherer aus Stuttgart. „Wir haben mitbekommen, dass auf der Reichenau was los ist, und dachten, das nutzen wir.“ Sie seien aber seit Jahren öfter hier. In der Ausstellung gefiel ihnen vor allem auch das Werkstatt­ambiente.

Echtes Interesse an der Insel hatte auch Renate Baier von Moden Stöffler bei vielen Gästen festgestellt. Das Motto der Aktion Entdecken, verweilen, genießen werde gut angenommen, meinte sie – auch von Gästen, die zuvor nichts davon wussten. Sie selbst freute sich über etliche neue Kunden, wobei der Samstag besser gelaufen sei. Genau umgekehrt war es bei Böhler Gemüse und Pflanzen, wie Chefin Silvia Zeiler am Sonntag berichtete, während sie an der Kasse Akkordarbeit leistete. Es herrschte Hochbetrieb im Laden, am Samstag sei es ein angenehmeres Einkaufen gewesen. Doch dieser Kundenandrang sei normal an den Aktionssonntagen zu Pflanzzeiten. Auch Silvia Prinz vom Hotel-Restaurant Kreuz meinte, es sei schwer einzuschätzen, welche Gäste wegen des Saisonauftakts kommen. Gerade sonntags sei das Restaurant immer gut besucht – und diesmal war auch noch das Patrozinium der St. Georgs-Kirche. Sie finde den Termin Ende April zudem etwas spät für den Saisonauftakt. Bei Vivas Glasperlen bilanzierte Inhaber Victor Maurer: „Im Vergleich zu anderen Jahren war es ruhiger.“ Doch die Stimmung sei prima, die Leute seien gut drauf. Und seine Frau Petra erklärte, es habe etliche interessierte Besucher gegeben, die mal einen Kurs im Glasperlenmachen absolvieren möchten. Ehemalige Kursteilnehmerinnen führten das vor zum Saisonauftakt. Das schauten sich unter anderem die Reichenauerinnen Antje Bachmann und Simone Tröndle an. Zum Angebot bei Vivas meinten sie: „Das ist super schön präsentiert.“ Und bei einem solchen Wetter gilt das wohl für die ganze Reichenau.

Viel Verkehr

Seit einigen Jahren gibt es auf der Insel Reichenau einen offiziellen Saisonstart unter dem Motto Entdecken, verweilen, genießen. Es handelt sich um eine gemeinsame Aktion der Gemeinde, des Verkehrsvereins und der meisten Betriebe aus Handel, Gastronomie und Kunsthandwerk. In diesem Jahr hatte sich auch der Gewerbeverein aktiv daran beteiligt. Die Angebote zum Saisonstart und das tolle Wetter sorgten aber auch für sehr viel Verkehr auf der Insel mit zugeparkten Straßen sowie bei der Zu- und Abfahrt. Unter anderem gab es Rückstaus auf der B 33 für den Verkehr aus Konstanz, weil die Linksabbiegeampel zur Reichenau extrem kurz geschaltet war. (toz)