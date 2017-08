Reichenau Reichenauer feiern an Mariä Himmelfahrt besonders groß

Mariä Himmelfahrt ist für die Reichenauer ohnehin ein besonderer Feiertag. In diesem Jahr kommt noch das zehnjährige Bestehen der drei Museen und die Überreichung der Zelter-Plakette an Münsterchor und -orchester dazu.

Gleich zwei Gründe zum Feiern gibt es auf der Insel Reichenau am Dienstag, 15. August. Auf das zehnjährige Bestehen der drei Museen in Mittel-, Nieder- und Oberzell zur Erklärung der großen Klosterzeit blickt die Welterbe-Stiftung zurück und lädt zu Aktionen ein. Und mit Mariä Himmelfahrt an diesem Tag begehen die katholischen Gläubigen auf der Insel Reichenau den dritten ihrer besonderen Inselfeiertage, die auf die Klosterzeit zurückgehen. Es ist zugleich das Patrozinium des Münsters. Der Weihbischof Johannes Kreidler aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart ist in diesem Jahr als hochrangiger Gast der Hauptzelebrant und Prediger im Pontifikalamt im Münster ab 9 Uhr. Als weitere Besonderheit wird Landrat Frank Hämmerle im Auftrag des Bundespräsidenten die Zelter-Plakette des Deutschen Chorverbands für über 100-jährige Pflege des Chorgesangs im Rahmen des Gottesdienstes an Münsterchor und -orchester verleihen.

Im Anschluss an die kirchlichen Feierlichkeiten lädt die Stiftung Welterbe Klosterinsel Reichenau zum Welterbetag ein. Diesmal gebe es aber keinen prominenten Redner, erklären Bürgermeister Wolfgang Zoll, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Stiftung, und deren Vorstandsvorsitzender Karl Wehrle. Vielmehr werden die Museen in den Mittelpunkt gerückt. Es gebe von 15 bis 18 Uhr Führungen und Aktionen in und um das Museum in Mittelzell (siehe Infokasten).

Parallel dazu bieten Birgit Berszin, Beirätin im Museumsverein, und die Konstanzer Malerin Ute Kledt für Jung und Alt das Malen von kunstvollen Initialen an, wie sie im Mittelalter in der Buchmalerei auch auf der Reichenau üblich waren.

"Die Museumseinheiten waren ein großer, wichtiger Schritt nach vorn, weil sie das Welterbe zugänglich und sichtbar machen", betont Zoll. Er werde oft von Besuchern gefragt, wo denn das Kloster sei. "In den Museen kann man sich anschauen, wie es war." Und die Häuser seien gut besucht – auch dank der Sonderausstellungen, die der Museumsverein dort ehrenamtlich erarbeite.

Wehrle, zugleich Vorsitzender des Museumsvereins, bestätigt, dass im Museum in Mittelzell die Besucherzahl deutlich gestiegen sei. Vor 2007 seien es zwischen 5000 und 10 000 Besucher gewesen, also stark schwankend und nur bei Sonderausstellungen hoch. "Heute haben wir im Jahr im Schnitt rund 12 000 Besucher, bei Sonderausstellungen auch um die 15 000." Und in den frei zugänglichen Museen in Ober- und Niederzell seien es laut Zählmaschine zusammen rund 70 000 jährlich. Wehrle erklärt, wichtig sei zudem, dass die Museen auf der Insel verteilt und jeweils nah bei den bedeutenden Kirchen seien. Im Idealfall sollten die Besucher erst ins Museum und dann in die Kirche.

Wehrle und der Museumsgeschäftsführer Gert Zang üben aber auch Kritik am Land, von dem die Gemeinde bisher keine Förderung fürs Welterbe erhalten habe. Die eine Million Euro für die drei Museen habe es von der Landesstiftung gegeben, um den Bildungsauftrag zu erfüllen, der mit dem Welterbetitel verbunden sei. Doch abgesehen davon, dass die Kosten am Ende bei 1,6 Millionen Euro lagen und die Gemeinde den Rest tragen musste, seien das eben fest installierte Dauerausstellungen, die kaum Raum für Umgestaltung lassen. "Der Verein hat es mit Leben gefüllt", erklärt Wehrle. Und hier sei es ein Glücksfall gewesen, dass die Gemeinde auf eigene Kosten ein Dach auf dem Gebäude in Mittelzell bauen ließ; die Architekten vom Amt Vermögen und Bau hatten ein Flachdach geplant. Nur durch diesen zusätzlichen Raum seien Sonderausstellungen möglich.

Die Führungen

Die drei Museen zur Vermittlung des Reichenauer Weltkulturerbes wurden im Jahr 2007 eröffnet. Zum zehnjährigen Bestehen bieten die Welterbestiftung und der Museumsverein jeweils zwei Sonderführungen parallel an. 15 Uhr: Entwicklung des Museums sowie Entstehung und Geschichte des Zentrums für Psychiatrie (ZfP); 15.30 Uhr: Fischerei am Untersee und Buchmalerei; 16 Uhr: Entwicklung Museum und goldenes Zeitalter der Reichenau; 16.30 Uhr: Buchmalerei und Schifffahrt auf dem Untersee; 17 Uhr: 1200 Jahre Münster und Geschichte des Zentrums für Psychiatrie. (toz)