Reichenau Reichenauer Tourismuszahlen auf Rekordhoch

Die Reichenauer Tourist-Information verzeichnet für die Reisesaison 2016 ein deutliches Plus bei Hotels mit Wellness-Angeboten. Dafür gibt es allerdings auch ein sattes Minus bei den Campingplätzen. Insgesamt aber sind die Reichenauer Besucherzahlen bemerkenswert hoch.

Das Jahr 2016 hat bestätigt, dass der Tourismus in der Gemeinde Reichenau ein zunehmend bedeutender Wirtschaftsfaktor ist. Die Rekordzahl von rund 250 000 Übernachtungen, die 2015 registriert worden waren, sei wieder erreicht worden, so Karl Wehrle, der Geschäftsführer des Verkehrsvereins. Er merkt dabei an, dass noch keine absoluten Zahlen für 2016 vorliegen, diese könnten noch leicht nach oben gehen. Doch klar sei: „Wir können wieder auf ein gutes Tourismusjahr zurückblicken.“

Es habe aber gravierende Unterschiede bei den einzelnen Unterkunftsbereichen gegeben, erklärt Wehrle. „Bei den Hotels ist es ein relativ großes Plus mit 8,2 Prozent. Gut 47 000 Mal übernachteten Gäste in einem der sechs Häuser. Einen besonders deutlichen Zuwachs habe es dabei bei den beiden Betrieben gegeben, die ein Wellness-Angebot haben und ganzjährig geöffnet sind, so Wehrle. Genau deshalb habe der Verkehrsverein sich vehement für ein Vier-Sterne-plus-Hotel auf dem Maurer-Areal eingesetzt. Dieser Markt boome in Deutschland allgemein. Dies bestätigt seine Stellvertreterin Irina Drewniok, die jüngst bei der CMT-Messe in Stuttgart war. Dort sei gerade die Nachfrage nach hochwertigen Hotels groß gewesen. Wobei Wehrle anmerkt: „Wir profitieren natürlich auch von der Nähe zur Schweiz.“ Von dort kommen die meisten Gäste aus dem Ausland auf die Reichenau. Und er hofft auf weiter steigende Zahlen bei den Hotels, nachdem die Seeschau verkauft und neu verpachtet worden ist. „Wir hoffen, dass es wieder positiv weitergeht an diesem attraktiven Standort. Das ist für uns ein wichtiger Betrieb.“ In den vergangenen Jahren sei die Seeschau dagegen eher das Sorgenkind für den Tourismus gewesen.

Die an sich gute Gesamtbilanz hätte noch besser ausfallen können, wenn es nicht bei den Campingplätzen ein deutliches Minus von 5,4 Prozent mit rund 112 000 Übernachtungen gegenüber 2015 gegeben hätte (neben dem Sandseele auf der Insel gehören auch der Platz Willam und der des DGB bei Markelfingen zur Reichenauer Gemarkung). „Es hat sich wieder gezeigt, dass wir durch den hohen Anteil an Campingtouristen sehr stark wetterabhängig sind“, so Wehrle.

Zwei gewichtige Aspekte hätten sich bemerkbar gemacht, erklärt er. Zum einen sei Ostern bereits im März gewesen. Das sei am See immer schwierig, weil der März noch kein Monat zum Campen sei. In der Folge habe es im April ohne Ferien ein Minus von 14,7 Prozent gegeben. Und besonders schwierig sei der Juni gewesen, weil auch Pfingsten früher war. Zudem war das Wetter schlecht, und auch die Fußball-EM habe sich ausgewirkt, meint Wehrle. Die Folge: ein Minus bei den Übernachtungen gegenüber 2015 von 21,5 Prozent, bei den Campingplätzen sogar von über 31 Prozent.

Wehrle und sein Team in der Tourist-Information haben deshalb die Zahlen aufgesplittet. Wenn man die Campingplätze abziehe, habe es in allen anderen Übernachtungsbereichen ein Plus von 4,4 Prozent gegeben. Neben dem deutlichen Zuwachs bei den Hotels habe es auch bei den zwei Tagungs- und Ferienhäusern mit rund 28 000 Übernachtungen ein Plus von etwa zwei Prozent gegeben. Bei den Privatunterkünften sei die Zahl mit rund 52 000 etwa gleich wie 2015. Im Privatbereich habe es allerdings ein etwas geringeres Angebot gegeben. Dafür seien neue Ferienwohnungen, die dazukommen, besser ausgestattet als die bisherigen.

Bei den Ankünften gab es mit rund 72 500 ein Plus von etwa einem Prozent, so Wehrle. Die durchschnittliche Verweildauer der Urlauber sei auf 3,5 Tage leicht gesunken. Beim Tagestoruismus falle auf, dass mehr Reisegruppen aus dem Ausland kommen und Führungen buchen, so Wehrle. Das hänge sicher mit dem Welterbe-Status zusammen.

Starker Inlandstourismus

Die meisten Reichenauer Übernachtungsgäste kamen auch 2016 aus Deutschland: zirka 84 Prozent. Am stärksten vertreten ist Baden-Württemberg (rund 40 Prozent), vor Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Bei den Gästen aus anderen Ländern liegt die Schweiz mit 50 Prozent der Übernachtungen klar vorn, vor Österreich, Frankreich, den Beneluxländern, Großbritannien und Italien. (toz)

Herkunft der Urlauber

Die meisten Übernachtungsgäste in der Gemeinde Reichenau kamen auch 2016 natürlich aus Deutschland: zirka 84 Prozent. Am stärksten vertreten sind Gäste aus Baden-Württemberg mit rund 40 Prozent, wobei deren Anteil in früheren Jahren bei über 50 Prozent lag. An zweiter Stelle folgte erneut Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland, gefolgt von Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Bei den Gästen aus anderen Ländern liegt die Schweiz mit 50 Prozent der Übernachtungen klar vorn, gefolgt von Österreich, Frankreich, den Beneluxländern, Großbritannien und Italien.

Bodensee immer beliebter: Die Deutsche Zentrale für Tourismus hat auch 2016 wieder eine Online-Umfrage über die 100 beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland unter Gästen aus anderen Ländern durchgeführten. Der Bodensee mit der Insel Mainau und der Klosterinsel Reichenau landete dabei auf Platz sechs nach Rang sieben im Jahr 2015 und Platz neun in den Jahren 2014 und 2013. Über 40 000 Deutschlandreisende aus 66 Ländern nahmen an der jüngsten Umfrage teil. (toz)