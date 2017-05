Reichenau Reichenauer Stubentheater: Nieder mit dem Leberkäs

Laienschauspieler bieten gelungene komödiantische Darbietung im ausverkauften ZfP-Festsaal

Nach 30 Jahren Ehe kann schon manches farblos wirken. Da kann die Frau mit grünen Haaren von der Frisörin kommen – und der Gatte bemerkt es nicht einmal. Der stellt nur fest, dass ihn seine Frau nicht bekocht hat und nicht genug Leberkäse im Kühlschrank ist. Um den trostlosen Ehealltag, der sich zwischen Sofa und Musikantenstadl abspielt, geht es im Lustspiel „Leberkäs’ und rote Strapse“ von Regina Rösch. Und um den Versuch, daraus auszubrechen und die guten alten Zeiten wieder aufleben zu lassen in aufreizender Verkleidung. „Nieder mit dem Leberkäs’!“, rufen die Männer und schicken ihre Frauen in ein Wellnesswochenende, um eine Party feiern zu können. Doch die Gattinnen haben dieselbe Idee und wollen sich auch mal wieder vergnügen. Dass sich die drei Ehepaare, um die es geht, dabei über den Weg laufen und sich jeweils mit dem eigenen Partner betrügen, ist als pikante Schlusspointe allerdings schon vorhersehbar.

Das schmälerte freilich nicht das Vergnügen des Publikums bei den drei mit je 200 Besuchern ausverkauften Aufführungen des Reichenauer Stubentheaters im Festsaal des Zentrums für Psychiatrie. Das zehnköpfige Laienensemble bewies komödiantisches Talent, setzte die Pointen gut, zeigte große Spielfreude. Und einen besonders witzigen Auftritt hatten die Gatten in Hippie­montur, die mit Gummigitarren den Deep-Purple-Klassiker „Smoke On The Water“ in „Her mit den Frauen!“ umtexteten. Kulissen und Kostüme waren lustig gestaltet. Die Handlung wurde auf die Reichenau verlegt.

Doris Halbherr, Conni Eißer, Andrea Ehestädt-Huber, Run Banholzer, Constanze und Oskar Fürleger, Gabriel Henkes, Rolf Huesgen, Andreas Bolongino und Michael Heckmann boten kurzweilige Darbietungen. Und diese Leistung ist umso höher zu bewerten, weil die Dauer der Aufführungen mit rund drei Stunden für ein Lustspiel zu lang war. So bleibt als einzig kritische Anmerkung: Wer dem Ehepartner die rote Karte zeigt, der darf auch beim Text mal den Rotstift ansetzen.