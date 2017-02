Reichenau Reichenauer Räte wünschen sich vom Bürgermeister mehr Biss

Für die erneute Bürgermeister-Kandidatur Wolfgang Zolls gibt es aus Reihen der Parteien überwiegend ein positives Echo. Einige Ortspolitiker wünschen sich aber auch klarere Kante vom Rathauschef.

Mit der erneuten Kandidatur von Bürgermeister Wolfgang Zoll hatten alle vier Fraktionen des Gemeinderats gerechnet. Außer der Freien Liste Natur begrüßen dies zudem die Parteien, auch wenn es inhaltlich mitunter andere Meinungen gebe. Und alle erklären, dass sie keinen Gegenkandidaten suchen und sich neutral verhalten wollen. Freie Wähler und FLN erwarten aber dennoch weitere Bewerber. „Dies ist in einer Demokratie ein normaler und gewollter Prozess“, meint Armin Okle für die FW. Ralf Blum von der CDU erklärt dagegen: „Die möglichen Bewerber müssen selbst abschätzen, ob sie für sich hier eine Chance sehen.“ Sandra Graßl-Caluk (SPD) meint, man gehe nicht davon aus, weil Zoll „in weiten Teilen eine gute Arbeit gemacht“ habe.

Die Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister und Gemeinderat wird bisher insgesamt eher positiv bewertet, aber auch differenziert und kritisch. Okle erklärt: „Wir haben in der Vergangenheit je nach Thema positive, aber auch negative Erfahrungen gemacht.“ Blum betont trotz mancher Differenzen – etwa beim Thema Eigenbetriebe – „die sehr gute, faire und offene Zusammenarbeit“. Doch er merkt an: „Ein bisschen mehr Biss und Durchsetzungskraft würde man sich öfter mal wünschen.“ Ines Happle-Lung erklärt für die FLN, die Zusammenarbeit sei besser als mit dem Vorgänger, aber dennoch verbesserungswürdig: „Er vermag stets gut zu moderieren, zeigt aber leider immer noch Schwächen in einer klaren Positionierung und Umsetzung.“ Die SPD äußert sich zufrieden, Zoll gehe Anfragen nach und greife Anregungen aus dem Rat auf. Zu wünschen sei aber eine langfristige Planung, wann welches Thema abgearbeitet werden solle. Hier fehle es an Transparenz.

Wolfgang Zoll wird von allen als guter Repräsentant der Gemeinde bewertet. Er trete rhetorisch gewandt und mit historischem Sachverstand auf, so Okle. Blum erklärt, das Verhältnis der Gemeinde zu Behörden –allen voran dem Landratsamt – habe sich gegenüber früher verbessert, könnte aber noch besser werden. Happle-Lung moniert zudem: „Die übergeordneten Ziele der Gemeinde sind nicht immer erkennbar und werden nicht deutlich vermittelt.“ Die SPD findet die Arbeit mit den Behörden gut.

Kritischer wird der Umgang des Bürgermeisters mit den Bürgern gesehen. Okle meint lapidar: „Die Zusammenarbeit mit Bürgern können nur diese selbst beantworten.“ Blum erklärt, es sei völlig normal, dass manche Bürger mit getroffenen Entscheidungen nicht zufrieden sein können, weil es oft ins Private eingreifende Themen seien: „Im Umgang mit den Bürgern muss man dem Bürgermeister auch zugestehen, dass er mit der Umsetzung des Entwicklungskonzepts – Wohnbebauung, Gewächshausbau, Landschaftsschutz, Tourismus – wirklich dicke Bretter zu bohren hat.“ Graßl-Caluk merkt an: „Bei Themen wie Inntal und Hotel hätten wir uns mehr Bürgernähe und Transparenz gewünscht.“

Der Amtsinhaber selbst erklärt, seine Motivation sei es, angefangene Projekte zu Ende zu bringen und danach anstehende – wie etwa den Jachthafen – in Angriff zu nehmen. „Vor allem aber ist es wichtig, das Entwicklungskonzept der Gemeinde voranzutreiben“, betont Zoll. Hier müsse es nun mit den Themen Tourismus und Verkehr weitergehen – und bei Letzterem stehe der ÖPNV im Fokus. „Außerdem steht die Zukunft des Gemüsebaus zur Debatte“, so Zoll. Beim Gewächshausbau müsse das Ziel ein Kompromiss sein, meint er. Es gehe aber auch um die Themen Freilandanbau und Vermarktung. Als allgemeines Ziel erklärt er die Entwicklung einer gemeinsamen Dachmarke „Reichenau“.

Wahltermin noch offen

Wolfgang Zoll wurde im Oktober 2009 zum Reichenauer Bürgermeister gewählt. Er erhielt damals mit Abstand die meisten Stimmen und setzte sich so gegen den Amtsinhaber Volker Steffens und weitere Bewerber durch. Seine erste Amtszeit endet am 31. Januar 2018. Der Wahltermin muss zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember liegen. Den Termin muss der Gemeinderat noch festlegen. Wahrscheinlich dürfte es ein Sonntag im November werden, damit der Termin nicht in die Adventszeit fällt. Wolfgang Zoll (50) hatte beim Neujahrsempfang der Gemeinde Anfang Januar erklärt, dass er erneut kandidieren wolle. Sollte es einen oder mehrere weitere Bewerber geben, dann dürfte der Wahlkampf schon bald nach den Sommerferien beginnen. (toz)