Reichenau Reichenauer Musik und schottischer Gesang: Winterkonzerte des Unterhaltungsorchesters am Wochenende

Seit 50 Jahren geben die Musiker der Reichenau bei ihren Konzerten den Ton an. Bei ihren diesjährigen Winterkonzerten mischt aber auch ein Sänger aus Schottland mit. Damit das alles beim Publikum ankommt, sind zahllose Techniker am Werk.

Die mit Abstand weiteste Reise für die drei kommenden Konzerte des Unterhaltungsorchesters Reichenau (UHO) nahm Liam John Dyker auf sich. Der 19-Jährige studiert Gesang und Euphonium an der Universität der schottischen Stadt Aberdeen. Zwei Probenabende reichen ihm, um sich mit dem Orchester abzustimmen.

Das Wichtigste dabei sei, die Einsätze zu treffen. "Das ist das Schwierigste", berichtet er. "Ich versuche zu folgen", sagt er lachend, "aber das ist ganz ähnlich wie bei einer Klavierbegleitung." Die sei normalerweise bei seinen Gesangsauftritten das übliche Begleitinstrument. Vom UHO ist der Schotte beeindrucht: "So ein gutes Orchester – ich bin überrascht."

Neben seinem Studium singt Dyker in mehreren Chören, ist stellvertretender Dirigent in einem großen Chor und leitet einen Kinderchor. Im vergangenen Sommer war er schon einmal auf der Insel Reichenau, zusammen mit seinem Chor, wo es ein Gemeinschaftskonzert mit dem UHO gab. Die Verbindung nach Schottland hatte eine UHO-Musikerin hergestellt, deren Schwägerin im gleichen Chor wie Liam John Dyker singt. "Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt", sagt Dirigent Hartmut Spitzhüttl erfreut. Mittlerweile gibt es beim UHO Überlegungen für eine Reise nach Schottland. "Wir sammeln erste Ideen", bestätigt Spitzhüttl.

"Ich kann nur verarbeiten, was von der Bühne kommt"

Während eine Schottlandreise noch in weiter Ferne ist, stehen die drei Winterkonzerte für den Dirigenten direkt vor der Türe. Nur zwei Probenabende haben Tontechniker Thomas Weber und die Lichttechniker von Starlights, die die Bühne farbenprächtig in Szene setzen, um alles abzustimmen. Die Lichttechniker würden nicht viel Anleitung brauchen, erklärt Spitzhüttl. "Die haben gehört, was wir spielen und wissen nun, was nötig ist", so der Dirigent.

Thomas Weber ist verantwortlich dafür, dass Orchester und Gesangssolisten klanglich gut rüberkommen. Das Ehepaar Martina und Joachim Frick sind die ersten Sänger am Technik-Probenabend. Was da beim ersten Versuch mit "Endless Love" zu hören ist, klingt überhaupt nicht gut. "Ich kann nur verarbeiten, was von der Bühne kommt", erläutert Weber. Damit meint er aber nicht die spielerische und gesangliche Qualität. Mikrofone, die die Töne aus den einzelnen Registern übertragen, müssen teilweise anders positioniert werden. Auch die Monitore, die Lautsprecher, die die Musiker zur Kontrolle beschallen, müssen erst von einem Bühnenhelfer anders eingestellt werden. "Wenn alle Kanäle einigermaßen klingen, dann fängt das Mixen an", ergänzt Weber. Der zweite Versuch klingt gleich viel besser und ist schon nahe an dem, was beim Konzert benötigt wird.

Es gibt drei Programmteile. Jedes hat einen anderen musikalischen Schwerpunkt. "Dafür programmiere und speichere ich die Voreinstellung im digitalen Mischpult", erklärt Weber. "Wenn ich für meinen Geschmack mischen würde, wäre der Klang kinolastiger und brachialer", erklärt er. "Aber ich mische hier für die Zuhörer, und die wollen es naturnaher", ergänzt er. Dabei berücksichtige er schon, dass beim Konzert die Musiker vor einer voll besetzten Halle spielen werden, was weniger Reflexe und mehr Dämpfung bedeute. Trotzdem werde er immer wieder nachregeln müssen. Die meisten der Musiker seien schließlich keine Profis, erklärt er. Für die Gesangsmikrofone hat er schon wichtige Voreinstellungen vorgenommen. Äußerlich sind diese am farbigen Windschutz zu unterscheiden: rot für die Frauen, und blau beziehungsweise grün für die Männer.



Fünf Jahrzehnte Musik von der Insel