Reichenau Reichenauer Heilig-Blut-Fest: Bischof schlägt Brücke zur Politik

Viele hundert Gläubige feiern den Inselfeiertag. Der Essener Theologe Franz-Josef Overbeck thematisiert in seiner Predigt auch die Rolle von Soldaten.

Eine Brücke von der biblischen Geschichte hin zur brutalen Realität der heutigen Zeit und der vergangenen Jahrhunderte schlug Franz-Josef Overbeck, der Bischof von Essen und Militärbischof der Bundeswehr, in seiner Predigt beim Heilig-Blut-Fest auf der Insel Reichenau. "Blutgetränkt ist die Erde unserer Tage von den unzähligen Opfern der Gewalt, der Kriege, des Terrors", begann er vor vielen hundert Gläubigen im Gottesdienst im Münster. Schon seit Kains Brudermord ziehe sich diese Blutspur durch die Geschichte. "Dahinter offenbaren sich die Abgründe der Freiheit", sagte der Bischof. "Gott hat uns Menschen im Kern gut und frei geschaffen, damit wir ihn verehren und das Gute tun können. Der hohe Preis für diese Freiheit, in der Gott von uns Liebe erbittet, die er uns selber schenkt, ist der Mensch, der diese Freiheit missbraucht. Blutgetränkte Erde ist Ausdruck missbrauchter Freiheit, ist Ausdruck von Sünde und Schuld."

Das blutgetränkte Kreuz Christi und die blutgetränkte Erde von Golgatha, von der in der Reichenauer Heilig-Blut-Reliquie der Überlieferung nach etwas enthalten sein soll, sei dagegen Ausdruck der Freiheit Gottes, der diesem Missbrauch der Freiheit ein Ende setzen will, sagte der Bischof in seiner Predigt.

"Was Christus in der ihm von Gott, seinem Vater, gegebenen Freiheit aus Liebe für uns getan hat, will uns ermächtigen, selber den Kreislauf des Bösen und den Missbrauch der Freiheit zu durchbrechen, um als freie Menschen zu leben, die die Liebe bezeugen", appellierte Franz-Josef Overbeck, mit Vertrauen und Zuversicht aus der Kraft des Glaubens gegen den Kreislauf des Bösen einzustehen. Christus habe am Kreuz aus Liebe das Leid ausgehalten, um die Logik des Bösen zu überwinden, weil Menschen ihre Freiheit nicht ausschließlich für das Gute einsetzen.

Franz-Josef Overbeck ging dabei auch auf seine Funktion als Militärbischof ein. Er ermutige die Soldaten, ihren Dienst unbedingt als Dienst für den Frieden und die Freiheit zu begreifen, damit die Erde nicht weiter mit Blut getränkt werde und um der Gewalt ihre zerstörerische Kraft zu nehmen. Leider gebe es nicht wenige Gewalttäter auf dieser Erde, die nur dann von der Gewalt lassen, wenn sie echte Gegengewalt fürchten müssen, sagte der Bischof. "Darum kann Gewaltandrohung und -anwendung, so sehr Gewalt klar und deutlich immer ein Übel ist, als ultima ratio helfen, Gewalt zu beenden. Nur so ist sie als Ausdruck eines Willens, unbedingt für das Gute einzustehen, hinnehmbar."

Beim Stehempfang im Kapitelsaal dankten Inselseelsorger Pater Stephan Vorwerk und Bürgermeister Wolfgang Zoll dem Bischof für seine eindrücklichen Worte. "Sie haben den Brückenschlag geschafft vom Glauben zur Politik", sagte Zoll. Dabei konnte er zugleich seinen Allensbacher Amtskollegen begrüßen. Stefan Friedrich nahm mit seiner Frau Julia erstmals an einem Reichenauer Inselfeiertag teil. Dies sei auch als Zeichen der besonderen Freundschaft zwischen den beiden Gemeinden zu verstehen, sagte Friedrich.

Bischof Overbeck war durch seinen persönlichen Kontakt zu Pater Stephan als Gastprediger auf die Reichenau gekommen. "Es ist ein eindrücklicher, ein wunderbarer Ort", sagte er dem SÜDKURIER. Diese lange Tradition entspreche unserem Christentum. In den drei romanischen Kirchen merke man, dass hier schon sehr viel gebetet worden sei. Wobei er anmerkte, dass es auf der Reichenau eine gute Mischung aus Tradition und moderner Gläubigkeit gebe. "Die Leute sind sehr wach." Nachdem er ein paar Mal zu privaten Besuchen auf der Reichenau gewesen sei, empfinde er es als schönes Zeichen der Verbundenheit, nun auch bei diesem besonderen Feiertag mitwirken zu können. Bischof Overbeck verwies aber auch darauf, dass es im Ruhrgebiet ebenfalls eine lange christliche Tradition gebe. Essen sei auch bereits 1200 Jahre alt, und es gebe dort ebenso alte kirchliche Kunstschätze wie auf der Reichenau.

Bei der traditionellen Prozession trug der Bischof die Heilig-Blut-Reliquie unter dem Baldachin. Davor gingen die Insel-Pater Stephan Vorwerk und Hugo Eymann sowie weitere Geistliche – unter anderem der frühere Allensbacher Pfarrer Alexander Halter und der derzeitige Seelsorger von Allensbach und Wollmatingen, Wolfgang Gaßmann, der bald in den Ruhestand verabschiedet wird. Neben einigen hundert Gläubigen von der Insel Reichenau nahmen daran auch etliche Pilger teil. Viele weitere Besucher säumten die Straßen.

Bei der Prozession, bei der auch die anderen Reliquienschreine aus der Münsterschatzkammer von Männern sowie Jesus- und Maria-Figuren von Frauen und Mädchen mitgetragen wurden, liefen auch Kita- und Kommuionskinder, die Kolpingfamilie, die Trachtengruppe sowie Bürgerwehr und -musik mit. Letztere umrahmten die Festlichkeit mit prachtvollen Paraden. Am Nachmittag gab die Bürgermusik ein Festkonzert an der Ergat. Münsterchor und -orchester hatten zuvor im Rahmen des Gottesdienstes eine schöne Aufführung von Mozarts Missa solemnis geboten. Petrus hatte ein Einsehen mit den Gläubigen auf der Reichenau: Nach düsteren Wolken und einigen Regentropfen am Morgen wurde das Wetter kurz vor der Prozession besser.

Die Reliquie

Die Reichenauer Heilig-Blut-Reliquie kam im Jahr 925 in das damals bedeutende Inselkloster. Es ist ein kleines, aus vergoldetem Silber gearbeitetes byzantinisches Abtskreuz, das nach der Überlieferung Splitter vom Kreuz Christi, ein blutgetränktes seidenes Tüchlein und blutgetränkte Erde enthalten soll. Die Vorderseite des Kreuzchens zeigt das Bild des Gekreuzigten. Die Rückseite enthält eine griechische Inschrift, um deren Deutung sich viele Wissenschaftler bemüht haben. Die Inschrift soll lauten: "Herr, hilf Hilarion, deinem Knecht und Vorsteher deines Klosters, dem Tzirithon". Der Name und die Schreibart weisen auf das Ende des neunten Jahrhunderts als Entstehungszeit des Kreuzleins. 1737 bekam die Heilig-Blut-Reliquie eine barocke Fassung mit Edelsteinen. 1746 erhielt sie zusätzlich eine Barock-Monstranz. Seit 1738 wird das Heilig-Blut-Fest immer am Montag nach Pfingsten gefeiert. Die Reliquie wird heute im zentralen Heilig-Blut-Altar im Münster verwahrt. (toz)