Reichenau Reichenauer Gemeinderat ringt um Bauwünsche

Für den Nordwesten der Insel soll es einen neuen Bebauungsplan geben. Am bisherigen Entwurf üben Räte aber Kritik. Indes zeichnet sich ab: Neubauten dürfte es nur wenig geben.

Der Entwurf des Bebauungsplans für den geschichtsträchtigen Inselteil Niederzell sorgt wie erwartet für große Diskussionen auf der Reichenau. Zum einen haben viele Grundstückseigentümer nach der ersten Offenlage der Pläne Stellungnahmen und Erweiterungswünsche geäußert. Einer hat auch bereits angedroht, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um seine Interessen zu wahren. Diese Anregungen hat der Gemeinderat zwar nun diskutiert, aber noch keine Beschlüsse dazu gefasst. Denn die Freien Wähler und Ines Happle-Lung (Freie Liste Natur) monierten, dass die von den Planern Christian Sammel und Christoph Laule vorgelegten Unterlagen unübersichtlich seien. Auf ihren Antrag wird der Gemeinderat nun zunächst eine Ortsbegehung machen, um sich mehr Klarheit zu verschaffen.

Wobei Bürgermeister Wolfgang Zoll betonte, dass der Bebauungsplan bis Juni abgeschlossen sein sollte, weil dann die verhängte Veränderungssperre für ein Teilgebiet abläuft. Dort hatten Grundstückseigentümer Bauanträge gestellt, die dem Entwicklungskonzept der Gemeinde nicht entsprechen, weshalb das Planverfahren begonnen wurde. Dabei geht es vor allem darum, Sichtachsen zum See und zu den Denkmälern wie der Kirche St. Peter und Paul freizuhalten. Im bisher wenig bebauten Gebiet mit viel landwirtschaftlicher Nutzung und vielen Gewächshäusern soll es vermieden werden, dass Siedlungssplitter zusammenwachsen, so Zoll, Sammel und Rechtsbeistand Torsten Heilshorn. Nur vier bis fünf neue Baufenster sieht der Planentwurf bisher vor. Viel mehr dürften es kaum werden. Sammel betonte: „Das Entwicklungskonzept sagt: Eigentlich sind wir in Niederzell bereits am Ende.“

Es gibt einige offene Fragen, wie der Bürgermeister am Ende der üppigen Diskussion zusammenfasste. Zum einen geht es um die vielen Gewächshäuser. Der Planentwurf sieht vor, dort Flächen einzuzeichnen, die von Bebauung freizuhalten sind. Die Glashäuser genießen aber natürlich – wie die Wohnhäuser – Bestandsschutz. Lediglich geringe Modernisierungen seien möglich, meinte Sammel auf Nachfrage von Sandra Graßl-Caluk (SPD). Jedenfalls keine Neubauten, erklärte Heilshorn. Armin Okle (FW) und Happle-Lung meinten, wenn es schon Gärtner gebe, die hier in eine Modernisierung – auch Aufstockung – investieren wollten, dann solle man dies ermöglichen. Dies sei besser, als große neue Gewächshäuser anderswo. Zoll sagte, die Baurechtsbehörde beim Landratsamt solle aufklären, was der Bestandsschutz genau ermögliche.

Britta Sauer-Böhm (FW) monierte eine Ungleichbehandlung bei der Größe der Baufenster, die bei manchen bestehenden Gebäuden sehr eng, bei anderen weiter gezogen sind. Planer Sammel sagte: „Im Bestand ist das schwierig.“ Michael Huber (CDU) kritisierte, dass ein an der Niederzeller Straße nach der Diskussion im Frühsommer neu aufgenommenes Baufenster Probleme bereite, weil es anderswo berechtigte Begehrlichkeiten wecke. Für eine andere Stelle, im Nordosten des Gebiets, forderte Huber mehr Erweiterungsmöglichkeiten bei einem alten Bauernhaus zwischen zwei Siedlungssplittern und Sichtachsen zum See. Rausnehmen aus dem Plangebiet wollen Verwaltung und Planer ein rund 400 Jahre altes Haus im Norden am Ufer, weil es im Landschaftsschutzgebiet (LSG) liegt. „Wir dürfen ohnehin nichts festlegen, was den Regelungen des LSG widerspricht“, betonte Zoll. Und Heilshorn erklärte: "Im Landschaftsschutzgebiet ist kein Baufenster erlaubt. Eine Neubebauung wäre da nicht mehr möglich.“

In einigen Fällen bitten Eigentümer darum, dass Schuppen oder andere Nebenanlagen ins Baufenster einbezogen werden. Sammel hat an ein paar Stellen statt des Baufensters das Plangebiet etwas erweitert, sodass weitere Nebengebäude, aber kein neues Haus möglich wären. In einem Fall in der Niederzeller Straße, meinte aber Stephan Schmidt (FW), sei die Scheune so groß, dass man durchaus ein weiteres Wohnhaus zulassen könnte. Die wenigen Möglichkeiten sollte man nutzen.

Eine wesentliche Änderung ist eine Verkleinerung des Plangebiets. Aufgrund des Einwands der Naturschutzbehörde wurde beschlossen, den Seeuferbereich mit seinen ohnehin geschützten Zonen auszusparen.



Beim Bebauungsplan Niederzell geht es um einen besonders geschichtsträchtigen Teil der Insel Reichenau: den nordwestlichen Zipfel, der vor Jahrhunderten eine eigene kleine Insel war. Dieser ist geprägt von der mittelalterlichen St. Peter-und-Paul-Kirche, dem Schloss Windeck, auch Bürgle genannt, und einigen weiteren historischen Häusern sowie zugleich von einer bisher eher moderaten Wohnbebauung und viel landwirtschaftlicher Nutzung. Auslöser für die Aufstellung des Plans waren Baugesuche, die den städtebaulichen Zielen der Gemeinde widersprechen. Der Bebauungsplan Niederzell umfasst praktisch den gesamten Inselteil im Nordwesten, rund 20 Hektar.

Neben den Sondergebieten um die Peter-und-Paul-Kirche und das Erholungsheim im Bürgle sind davon lediglich rund 2,7 Hektar für Wohnbebauung vorgesehen, dagegen deutlich mehr als Grün- oder landwirtschaftliche Flächen.

Das Gewann Obere Gießen im Südosten des Gebiets haben die Planer nach der ersten Offenlage aus dem Entwurf genommen. Dies sei ohnehin Hochwassergebiet, so Grünplaner Laule. Und Rechtsanwalt Heilshorn erklärte, dort bestehe grundsätzlich Bauverbot. Die bisherigen Gerichtsurteile würden zudem nahe legen, mit Bauverbotszonen sparsam umzugehen. Der Bürgermeister meinte: „Es ist eine Gratwanderung: Wie weit ziehen wir jeweils die Schrauben fest.“