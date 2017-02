Reichenau Reichenau wehrt sich gegen Lagerhalle für Gemüse

Ein Gärtnereibetrieb will auf der Insel Reichenau eine Gemüse-lagerhalle bauen. Das Landratsamt findet das in Ordnung. Die Gemeinde Reichenau aber ganz und gar nicht. Sie stellt sich quer, will dem Betrieb aber eine Ausweichfläche anbieten.

Ein umstrittenes, privilegiertes Bauvorhaben eines landwirtschaftlichen Betriebs auf der Insel Reichenau, das in der Gemeinde seit Monaten die Gemüter bewegt, hat der Gemeinderat nun wie schon im Juni 2016 erneut abgelehnt – obwohl das Landratsamt zustimmt. Und darum geht es: Die Schächtle GmbH, ein Zusammenschluss mehrerer Gärtner, teils mit Sitz in der Schweiz, will angrenzend an die Wohnbebauung in Mittelzell, kurz hinter dem Bauhof, im Außenbereich eine große Gemüselagerhalle mit Räumen für Saisonarbeiter errichten, wo bisher ein Foliengewächshaus steht.

Die Gemeinde sieht dadurch öffentliche Belange tangiert – vor allem Verkehrsprobleme werden befürchtet, weil es dort nur geteerte Feldwege gibt. Diese werden zudem viel von Schülern und Touristen genutzt. Das Landratsamt (LRA) habe daraus andere Folgerungen gezogen, so Reichenaus Bürgermeister Wolfgang Zoll. Demnach soll eine Nebenbestimmung, dass pro Tag nur zwei An- und Abfahrten von Lastwagen zulässig wären, Probleme verhindern. Das LRA sehe keine Gründe, das Baugesuch abzulehnen. Dagegen geht die Gemeinde nun mit einer ungewöhnlichen Maßnahme vor: Es wurde – mit Zweidrittelmehrheit – erstmals im Außenbereich das Aufstellen eines Bebauungsplans beschlossen, so Zoll. So reagiert die Gemeinde zwar oft, wenn ihrer Meinung nach mit den Zielen des Entwicklungskonzepts nicht verträgliche Anträge auf Wohnbebauung vorliegen. Doch beim Bebauungsplan St. Gotthard gehe es darum, das Areal als Anbaufläche zu erhalten, heißt es in der Begründung. Denn es handelt sich um ein Grundstück, das im Entwicklungskonzept als Vorrangfläche für den Gemüsebau vorgesehen ist – auch für Gewächshäuser.

Entsprechend will die Gemeinde auch den Flächennutzungsplan in diesem Bereich ändern und dieses Ziel damit sichern. Direkt angrenzend ist das Inntal, das für große Gewächshäuser im Gespräch ist. Beide Projekte hätten aber nichts miteinander zu tun, betonte der Bürgermeister. Das werde in der öffentlichen Diskussion gern vermengt. Im Anschluss an den Bebauungsplan beschloss der Gemeinderat zudem eine zweijährige Veränderungssperre für das Plangebiet.

„Wir ringen um die Zukunft des Gemüsebaus“, sagte Zoll in der Sitzung. Doch hier gebe es das Problem der Erschließung. „Wir müssen konsequent handeln.“ Doch es gehe auch darum, mit den Antragstellern eine Alternative zu finden, denn diese seien unter Zeitdruck. Nach Ansicht der Gemeinde gäbe es die Möglichkeit, eine solche Halle im Innenbereich zu bauen – zum Beispiel im Gewerbegebiet Tellerhof, wo mit der Gemüse-Genossenschaft bereits die Vermarktung zentralisiert ist.

Ralf Blum (CDU) meinte, es gelte, möglichst bald eine Lösung zu finden. Der Betrieb baue viel im Freiland an. „Die tun was für uns“, begründete er seine Haltung: „Ich muss der politischen Realität ins Auge schauen.“ Stephan Schmidt (Freie Wähler) schloss sich an, doch: „An dieser Stelle ist es zu mächtig.“ Ähnlich äußerten sich Armin Okle (FW), Sandra Graßl-Caluk (SPD) und Werner Keller (CDU): Das Areal sei der vollständig verkehrte Standort.

Ines Happle-Lung (Freie Liste Natur) kritisierte die Baurechtsbehörde. Viele besorgte Bürger hätten dorthin geschrieben. „Da finde ich es schon fast dreist, sich über Bürgerbelange hinwegzusetzen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum das Landratsamt so handelt.“ Joachim Speiermann (FLN) meinte, man hätte schon früher mit dem Bauherrn reden müssen, um eine Alternative zu finden. Ähnliche Kritik äußerte Matthias Graf: „Ich finde das Prozedere ganz schlecht.“



Die Baufläche

Das Gebiet des nun beschlossenen Bebauungsplans St. Gotthard umfasst nur zirka 1,43 Hektar. Es sind ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Flächen. Diese liegen am Rand der Bebauung des Inselzentrums in Mittelzell Richtung Parkplatz St. Gotthard. Mit dem Plan soll der Charakter des Gebiets gewahrt und künftige Vorrangflächenplanung für Gemüsebau gesichert werden. Neben Verkehrsproblemen oder Lärmbelästigung befürchtet die Gemeinde für den Fall des Baus der Lagerhalle zudem, dass dadurch an anderer Stelle jemand Baurechte geltend machen könnte. (toz)