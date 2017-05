Reichenau Reichenau hat mehr Geld in der Kasse als geplant

Reichenau hat mehr Geld in der Kasse als geplant

In seiner letzten Amtshandlung als Reichenauer Kämmerer hat Tobias Schöll gute Nachrichten: Statt die Rücklagen für die Finanzierung großer Projekte anzugreifen, können sie sogar noch aufgestockt werden.

Gute Nachrichten vermelden konnte der scheidende Reichenauer Kämmerer Tobias Schöll als letzte Amtshandlung bei der Vorstellung der Jahresrechnung 2016 im Gemeinderat. Denn wie in den Vorjahren war das Endergebnis deutlich besser als in der Haushaltsplanung angenommen. Durch rund eine halbe Million Euro mehr Einnahmen und zirka 575 000 weniger Ausgaben im Verwaltungshaushalt habe sich die Zuführungsrate für Investitionen in den Vermögenshaushalt um 1,07 Millionen verbessert auf rund 1,9 Millionen Euro.

In der Folge sei es nicht nötig gewesen, zur Finanzierung der Investitionen den Rücklagen wie geplant 890 000 Euro zu entnehmen, sondern man konnte das Polster der Gemeinde sogar um eine gute Million aufstocken, sodass es nun bei gut 5,2 Millionen Euro liege, so Schöll. Dies wiederum wirke sich in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 aus. Denn für weitere vorgesehene Projekte wären neue Schulden von 1,36 Millionen nötig. Nun müssten es, wenn zugleich die Rücklagen aufgebraucht würden, nur 640 000 Euro sein.

„Die Finanzsituation der Gemeinde hat sich zum Positiven entwickelt“, blickte Schöll auf seine sechs Amtsjahre zurück. Und dies, obwohl viel investiert worden sei. Gerade im Jahr 2016 seien große Projekte weitgehend oder komplett finanziert worden. Teils sind sie noch in der Umsetzung (Strandbad, Kunstrasenplatz, Gewerbegebiet Göldern-Ost und Sanierung des Hauses in der Mittelzeller Straße).

Doch Schöll mahnte auch bei seiner letzten Amtshandlung, dass wichtige Einnahmen wie die Einkommenssteuer oder die Schlüsselzuweisungen vom Land nicht von der Gemeinde zu beeinflussen seien, sondern von der allgemein positiven wirtschaftlichen Entwicklung im Land abhängen. Zudem seien die Einnahmen aus der Erschließung des Gewerbegebiets eine einmalige Sache, ohne die das Ergebnis längst nicht so positiv ausgefallen wäre. Immerhin seien hier weitere Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu erwarten, die seit Jahren über zwei Millionen Euro im Jahr liegen, diesmal aber nicht wie in den Vorjahren das Jahresergebnis deutlich positiver machten. Mit Blick auf die Zukunft ohne ihn meinte Schöll jedoch: „Sie haben ein gutes finanzielles Polster.“

Dem schloss ich Bürgermeister Wolfgang Zoll an: „Wir haben einiges bewegt und haben trotzdem ein Polster für die Zukunft.“ Er dankte unter Applaus des Gremiums Schöll für dessen hingebungsvolle Arbeit und sein Engagement. Alle Fraktionen würdigten das Wirken des Kämmerers und auch dessen stets gut aufbereitete Darstellung des Zahlenwerks. Werner Keller (CDU) sagte mit Blick auf anstehende Aufgaben und die Aussicht, dafür die Rücklagen aufzubrauchen: „Wir hoffen, dass die guten Jahre so anhalten.“ Sein Fraktionskollege Ralf Blum meinte dazu: „Ich bin guter Hoffnung.“ Auch er betonte wie der Bürgermeister, dass die Gemeinde etwas bewege, aber weiter wirtschaftlich handeln werde und nur das mache, was aktuell möglich sei. Armin Okle (Freie Wähler) meinte ebenfalls, dies sei ein tolles Ergebnis angesichts der Investitionen, doch auch er mahnte, die Gemeinde habe das nicht alles selbst erwirtschaftet. Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) meinte daher auch mit Blick auf künftige Wohnbebauung, dort sollten Menschen leben, die auch hier arbeiten und Steuern zahlen.

Göldern-Ost ist lukrativ

Im Vermögenshaushalt gab es nicht nur wegen der höheren Zuführungsrate ein deutliches Plus. Hier wirkte sich vor allem das Gewerbegebiet Göldern-Ost positiv aus, so Tobias Schöll. Für Erschließungsmaßnahmen fielen 2016 nur noch eine halbe Million Euro an – 170 000 weniger als erwartet. Durch Erschließungsbeiträge wurden im Gegenzug 2,2 Millionen Euro eingenommen, 245 000 mehr als geplant.