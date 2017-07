Reichenau/Konstanz Plastikflaschendeckel für guten Zweck: Schülerinnen engagieren sich für Impf-Aktion

Reichenauer Schülerinnen, die auf das Humbold-Gymnasium gehen, nehmen an einer Sammelaktion teil. 500 Plastikdeckel von Flaschen bringen Geld für eine Impfung gegen Kinderlähmung. Sie hoffen, dass viele mitmachen. Der Rotary Club Radolfzell-Hegau überlegt die Teilnahme an der Aktion.

Reichenau/Konstanz – Ein ganz besonderes Souvenir brachte die elfjährige Reichenauerin Martha Duncker aus den Pfingstferien mit: Die Idee, bei einer Aktion mitzuhelfen, die die schlimme Infektionskrankheit Kinderlähmung weltweit auszurotten will. Mit Plastikdeckeln von Getränkeflaschen und -kartons. Im Urlaub auf Föhr erfuhr die elfjährige Schülerin des Konstanzer Humboldt-Gymnasiums durch einen Freund vom Projekt „500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“, das der Hilfsverein Rotary International 2014 gestartet hat. „Ich fand das ganz toll, dass man Deckel sammeln kann und gleichzeitig Kindern helfen, ohne Geld zu zahlen“, erklärt Martha Duncker.

Das Prinzip ist ganz einfach. Die Verschlüsse von Plastikflaschen – egal ob Ein- oder Mehrweg – sowie Getränkekartons landen normalerweise im Müll. Doch eigentlich sind die Plastikdeckel ein wertvoller Rohstoff, für den Recyclingfirmen Geld bezahlen – und zwar so viel, dass mit dem Erlös von 500 solcher Deckel eine lebenslang wirksame Impfung gegen die Kinderlähmung finanziert werden kann. Der eingetragene Verein "Deckel drauf" kümmert sich um die Vermarktung der gesammelten Deckel. Immer mehr lokale Rotary Clubs haben sich in den vergangenen Jahren dem Projekt angeschlossen und Sammelstellen eingerichtet. In Deutschland bisher allerdings vor allem im Norden, südlich von Villingen-Schwenningen gibt es noch nichts, erklärt Marthas Vater Christoph Duncker, der selbst Mitglied ist im Rotary Club Radolfzell Hegau. Dessen neuer Präsident Stefan Drews will sich nun der Sache annehmen. Das Thema stehe auf der Agenda der nächsten Vorstandssitzung.

Man könnte Schulen und andere Rotary Clubs in der Region dazu motivieren, mitzumachen, so Drews. „Rotary macht ja viel für Kinder und Jugendliche. Jetzt machen wir zusammen ein großes Projekt. Das müsste eigentlich funktionieren. Wir haben es einfacher, weil wir die Vorlage von hier mitnehmen können.“

Und das ist vor allem Marthas Verdienst. Seit den Pfingstferien wirbt die junge Reichenauerin in ihrer Heimat dafür. Einige Mitschüler und Freunde hat sie bereits ebenfalls damit angesteckt. Die Schulleitung des Humboldts hat auf ihre Nachfrage daraus ein Schulprojekt gemacht und Sammelbehälter aufgestellt. Und auch beim Besitzer des Reichenauer Supermarkts Markant, Johannes Hafner, stieß Martha auf offene Ohren. „Man muss das unterstützen“, sagt Hafner. „Geld geben kann jeder.“ Seit einigen Wochen kann Martha Duncker dort in einem Lagerraum immer mittwochs aus Säcken voller Flaschen Deckel abschrauben und inzwischen helfen ihr dabei zwei Freundinnen: die zehnjährige Lenya Huber, die ebenfalls das Humboldt besucht, und die zwölfjährige Leah Blum von der Gebhard-Schule. Zusammen mache das natürlich mehr Spaß als allein, sagt Martha. Aber schon allein der Gedanke, helfen zu können, sei schön. Und Leah erklärt: „Zu dritt geht das relativ schnell.“ Sie wollen weitere Freunde zum Deckelschrauben aktivieren.

Bisher lagert das Ergebnis bei der Familie Duncker. Rund 2500 Deckel seien es bereits, erklärt die Mutter Katja. Und Christoph Duncker meint: „Ich bin überzeugt, aus der Schule kommt noch einiges mehr.“ Dort werde toll gesammelt, hat Martha festgestellt. Und Hafner hat bemerkt, dass nun öfter Flaschen ohne Deckel in dem Leergutautomatenn in seinem Markt landen – wohl, weil es auf der Reichenau noch einige Humboldt-Schüler gibt. Hafner erklärte sich beim Besuch des SÜDKURIER auch spontan bereit, eine vorläufige Sammelstelle für Flaschendeckel aus Plastik in seinem Markt einzurichten, bis dies der Rotary Club eventuell macht. Martha sagt: „Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Leute hier Deckel abliefern. Ich finde das richtig toll.“

Die bei den Dunckers gesammelten Deckel sollen einstweilen beim nächsten Urlaub in Norddeutschland, der mehrmals im Jahr anstehe, an den dortigen Rotary Club weitergereicht werden. „Das ist ein kleiner Gruß aus Süddeutschland. Die Kinder können das übergeben“, meint Christoph Duncker. Wobei seine Tochter Martha anmerkt: „Ich würde mir wünschen, dass da ganz Deutschland mitmacht.“

Das Projekt

Der Kampf gegen die Kinderlähmung gehört nach eigenen Angaben zu den größten humanitären Projekten, die Rotary International in seiner über 100-jährigen Geschichte weltweit aufgenommen hat. Als Rotary 1985 den Beschluss zur Ausrottung dieser bedrohlichen Krankheit fasste, gab es das Polio-Virus noch in 125 Ländern. Jährlich wurden rund 350 000 Infektionen gezählt, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit wichtigen Partnern wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Kinderhilfswerk Unicef, der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC sowie der Bill & Melinda Gates-Stiftung sei es durch groß angelegte, fortlaufende Impfkampagnen möglich geworden, Polio immer weiter zurückzudrängen. In Deutschland gilt die schwere und mitunter tödliche Infektionskrankheit als praktisch ausgerottet. Neue Fälle von Kinderlähmung gebe es heute hauptsächlich noch in Afghanistan, Pakistan und Nigeria, die mit etwa 35 Infektionen mit dem Poliovirus in den vergangenen zwölf Monaten noch als einzige Polio-Endemieländer der Welt gelten. Das angestrebte Ziel sei es, bis 2018 die Ansteckungskette zu unterbrechen und die Kinderlähmung damit endgültig zu beenden. (toz)