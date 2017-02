Reichenau Pfaffenmooser zeigen Närrisches mit Seeblick

Die Pfaffenmooser beleuchten Kurioses aus der Waldsiedlung und widmen sich erstmals auch Konstanzer Themen am 17. und 18. Februar.

Recht breit gefächert ist das Programm bei den Narrenkonzerten der Pfaffenmooser in der Waldsiedlung am Freitag und Samstag, 17. und 18. Februar, jeweils ab 20.01 Uhr in der Pfaffenmooshalle. „Zum ersten Mal greifen wir auch lokale Themen aus Konstanz auf“, verrät Narrenpräsident Eddy Morgenthaler. Mit dem Wasserbus tuckern Schiffsbesatzung und Fahrgäste den Seerhein hinauf zum Konstanzer Hafen, entdecken dabei die Hotelskyline, begegnen dem Sado-Maso-Schiff und erleben so manches.

Den Blick über den See werfen die Festlandsnarren auch wieder auf die Insel Reichenau, die diesmal als Investmentparadies zum Sendeort der Fernsehshow „Die Höhle des Löwen“ wird. Der vorerst gescheiterte Hotelbau, die Strandbadsanierung oder die Inselbierbrauerei werden närrisch verarbeitet, so Morgenthaler. Weiteren See- und Weitblick wollen die Pfaffenmooser beim letzten Tatort vom Bodensee beweisen. In Konstanz und am Seeufer lösen Kommissarin Klara Blum und Co. ihren letzten Fall in gewohnter Manier.

Natürlich wird auch das Geschehen in der Waldsiedlung in einer Nummer aufs Korn genommen. Pokemonfänger sind unterwegs und berichten bei ihrem Rundgang in der Siedlung über kuriose Begebenheiten. Der Narrenpräsident selbst steigt auch wieder in die Bütt und sinniert über die überfällige Lohnsteuererklärung. Felix Lachnit und Christoph Sauer sollen einmal mehr als betagte Damen Gertrud und Dorle für Lacher sorgen. Die Grundele-Garde, das Grundele-Ballett und DanceSation, alle von der Insel Reichenau, tanzen auf der Bühne. Und Bekannt für tolle Nummern ist das Herrenballett der Pfaffenmooser. Drei weitere junge Akteure sollen zudem ihre Bühnenpremiere absolvieren, kündigt Morgenthaler an.

Durch das Programm führt Britta Sauer-Böhm als Ansagerin. Für musikalische Unterhaltung sorgen der Fanfarenzug und die Blaskapelle Ohrwurm.

gibt es im Vorverkauf für 7,50 Euro in der Filiale der Sparkasse Reichenau in der Waldsiedlung