Reichenau Neue Schulbücherei in der Grundschule Waldsiedlung: Kinder sollen Spaß am Lesen haben

Neue Schulbücherei in der Grundschule Waldsiedlung: Kinder sollen Spaß am Lesen haben

Die neue Bücherei in der Grundschule Waldsiedlung bietet eine große Auswahl aktueller Bücher für die 65 Schüler

Die Lust am Lesen fördern wollen Lehrerkollegium der Grundschule Waldsiedlung und Eltern. Und so wurde in gemeinsamer Arbeit die kleine und veraltete Schulbücherei neu gestaltet und kräftig erweitert. 900 Bücher stehen nun zur Auswahl, mehr als früher und keine veralteten mehr, und dies in frisch gestrichenen oder neuen Regalen. Alle zwei Wochen freitags können die 65 Kinder Lektüre aussuchen.

"Eine Bücherei muss ansprechend sein, um zum Lesen zu motivieren", erklärt Stephanie Ball, die die Schule seit einem Jahr leitet und das Projekt initiierte und konzipierte. Lehrerinnen und Eltern haben über die Hälfte der Bücher aussortiert, noch brauchbare Regalteile seien weiß gestrichen worden und neue Regale aufgebaut. Aus dem Lehrerkollegium betonte Ball vor allem das Engagement von Melanie Kath, Muriel Müller und Cornelia Prohammer.

"Wir haben bei den Schülern abgefragt, welche Bücher wir brauchen", so Ball – und: "Die Schüler haben uns eine Liste an Wünschen gegeben." Zum jetzigen Bestand meinte sie daher bei der offiziellen Eröffnung der Bücherei vor zahlreichen Kindern und Eltern: "Das ist noch nicht das Ziel, aber ein schöner Anfang." Etwas Geld sei hierfür auch noch übrig von den 1500 Euro, die die Gemeinde als Unterstützung für Möbel und Bücher gegeben habe. Zur neuen großen Auswahl trugen zwei große Buchhandlungen mit Buchpaketen bei, Privatleute mit gespendeten Büchern sowie weitere Sponsoren. Ball verband ihren Dank mit dem Appell an Eltern und Großeltern, die Schule weiter zu unterstützen, indem sie bei der Ausleihe helfen oder an Vorlesetagen. "Wir haben viele Projekte vor, um das Lesen noch attraktiver zu machen."

Und das nicht ohne Grund. Auf die Frage von Bürgermeister Wolfgang Zoll nach dem liebsten Hobby riefen einige Kinder Fußball, Schlagzeug oder Tennis. Erst auf die Frage "Was weihen wir heute ein?" merkten alle Schüler, worauf er hinaus wollte. Er wünschte viel Spaß beim Lesen: "Der Witz bei Büchern ist: Die wissen noch mehr als eure Eltern."