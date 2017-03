Reichenau Neue Rektorin hat einen guten Start

Stephanie Ball wird nun auch offiziell als Leiterin der Grundschule Waldsiedlung ins Amt eingeführt. Sie hat schon mehrere Ideen eingebracht.

Reichenau (toz) Nach einem halben Jahr als neue Rektorin der Grundschule Waldsiedlung ist Stephanie Ball nun auch offiziell ins Amt eingeführt worden. Schulrat Konrad Fritz vom Schulamt Konstanz meinte in einer Feierstunde in der Pfaffenmooshalle vor Eltern, Kindern, Gemeinderäten und Gästen zum eher späten Termin: „Die Kollegin musste erst hier ankommen.“

Und dies hat offenbar sehr gut geklappt, wie aus den Redebeiträgen herauszuhören war. „Sie haben Freude an Ihrer Arbeit und immer ein offenes Ohr“, stellte die dienstälteste Lehrkraft Cornelia Prohammer in ihrer Begrüßung fest. Stephanie Ball habe schon in den ersten Monaten große Tatkraft und Ausdauer gezeigt und viele Ideen eingebracht, zum Beispiel für das Schulkonzept. Sie sei neue Projekte angegangen wie eine Schulbücherei oder eine Homepage. Ähnlich äußerte sich die Elternbeiratsvorsitzende Sonja Adler: „Mit frischem Wind und viel Elan packt sie eins ums andere an.“ Und dabei schaffe sie es, den Beirat zu motivieren. „Ihren Einstand hat sie prima gemeistert“, so Adler, und dabei auch die Kinder begeistert. Letztere begrüßten ihre neue Rektorin in mehreren Lied- und Tanzbeiträgen ebenso amüsant wie herzlich.

Schulrat Fritz verwies auf die Erfahrung der neuen Rektorin, die aus Schleswig stammt, aber schon in mehreren Bundesländern an verschieden großen Schulen tätig war und zahlreiche Fortbildungen absolviert hat. Ball sei gerüstet für wichtige Herausforderungen wie die Schulentwicklung, die Inklusion oder die Sprachförderung von Flüchtlingskindern. Bürgermeister Wolfgang Zoll befand ebenfalls, die Schule habe eine sehr qualifizierte Leiterin und berichtete von ersten positiven Begegnungen. Martin Lilje vom evangelischen Schuldekanat zog einen Vergleich zu Reformatoren der Kirche. Es werde sicher nicht alles auf Anhieb gelingen, doch die neue Leiterin solle die Dinge abwägen und dann frei entscheiden.

Stephanie Ball dankte für die bisherige Unterstützung durch das Schulamt und die Gemeinde. Und Schule könne nur funktionieren, wenn diese und die Eltern sich gegenseitig unterstützen. Kollegium, Schüler und Eltern hätten es ihr leicht gemacht, schon bald sagen zu können: „Das ist meine Schule.“ Wobei auch sie wie der Dekan meinte, dass man kaum allen Erwartungen gerecht werden könne. „Man muss die richtige Balance halten zwischen Innovation und Bewahren.“