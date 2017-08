Reichenau Nächste Kindlebild-Umleitung beginnt am 28. August

Wenn am Kindlebildknoten die südlichen Fahrbahnen der B 33 neu ausgebaut werden, kommt man von der Reichenau zwei Wochen lang nicht direkt nach Konstanz. Die Umleitung führt in der ersten Woche über die Waldsiedlung, in der zweiten über Wollmatingen.

Die nächste Bauphase am Kindlebildknoten bringt wieder eine andere Verkehrsführung und eine Umleitung mit sich, die aber nur zwei Wochen gelten soll. Ab dem 28. August werden im Knotenbereich die südlichen Fahrspuren ausgebaut, erklärt Projektleiter Alexander Stoppel von der Neubauleitung. Der Verkehr auf der B 33 werde dann auf die neu gebauten nördlichen Spuren geführt.

Eine längere Umleitung müssen dabei motorisierte Verkehrsteilnehmer in Kauf nehmen, die von der Insel Reichenau oder aus dem Lindenbühl kommen und nach Konstanz wollen. Die jetzige Auffahrspur an der B 33 in diese Richtung stehe in dieser Bauphase nicht zur Verfügung, so Stoppel. Der Reichenauer Verkehr werde dann eine Woche lang zur Waldsiedlungskreuzung und über die Landesstraße zur Westtangente umgeleitet und die Woche darauf über die Kindlebildstraße nach Wollmatingen. Letztere kürzere Umleitung sei Ende August/Anfang September nicht möglich, weil die Kindlebildstraße wegen des Wollmatinger Dorffests gesperrt sei. Ab dem 9. oder spätestens 11. September seien alle Fahrspuren freigegeben.

Die Gemeinde Reichenau ist über den langen Umweg nicht glücklich. Bürgermeister Wolfgang Zoll sagte, gerade in der Ferienzeit sei das ungünstig. Zudem ist mit Staus in Richtung Waldsiedlung vor allem in den frühen Abendstunden zu rechnen.

Immerhin stellte die Straßenmeisterei um den Knoten herum in den vergangenen Tagen alle großen Schilder auf, die die neuen Verkehrsbeziehungen erklären. Vor allem das Schild am Inseldamm vor dem Kreisel sei wichtig, so Alexander Stoppel. Es sei schon mehrfach vorgekommen, dass Autofahrer, die in Richtung Konstanz wollten und dies intuitiv mit Rechtsabbiegen verbinden, nicht nach links aus dem Kreisel gefahren seien, sondern über die Brücke und dann entgegen der Fahrtrichtung auf die Rampe abbogen. Auf dieser kommt aber der Verkehr aus Richtung Konstanz auf die Brücke. "Wir haben hier mehrere Fastunfälle gehabt", berichtet Stoppel.