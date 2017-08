Reichenau Mariä Himmelfahrt: Ein besonderer Feiertag auf der Reichenau

Hunderte Gläubige feiern Mariä Himmelfahrt auf der Insel Reichenau. Münsterchor und Münsterorchester erhalten mit der Zelter-Plakette für über 100-jährige Pflege der Chormusik eine hohe Auszeichnung.

Einen eindrucksvollen Teil des Reichenauer Welterbes, die gelebte Tradition, gab es beim Inselfeiertag Mariä Himmelfahrt, dem Fest der Inselpatronin, zu erleben. Viele hundert Gläubige füllten das Münster beim Gottesdienst und nahmen an der Prozession teil. Weihbischof Johannes Kreidler aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart war beeindruckt, wie viele Menschen mitfeierten. Er sagte in seiner Predigt, dieser Tag vermittle, dass Maria mit Leib und Seele bei Gott beheimatet sei. Ausgehend von dem französischen Schauspiel aus dem Zweiten Weltkrieg, "Die zerbrochene Welt", leitete er über zur Zerbrochenheit, die die Menschen heute erleben müssen: in Syrien, durch Hungerkatastrophen, Flüchtlingsströme oder Kriegsrhetorik. Im Gegensatz dazu komme die Hoffnung auf die Beheimatung bei Gott zum Ausdruck im Magnifikat, dem Lobgesang Mariens aus dem Evangelium. Und vielleicht, so meinte der Weihbischof, würden die Menschen eines Tages nicht danach beurteilt, was sie getan haben oder nicht, sondern danach, was sie gehofft haben.

In diesem festlichen Rahmen verlieh Landrat Frank Hämmerle im Auftrag des Bundespräsidenten die Zelter-Plakette für über 100-jährige Pflege der Chormusik an den Münsterchor und das Münsterorchester. Diese hatten mit der Aufführung der Hildenbrand-Messe Dona nobis pacem unter der Leitung von Münsterkantor Roland Uhl einmal mehr ihre für Amateure erstaunliche Qualität gezeigt. So etwas wundervolles Selbstgemachtes kenne er nur von der Reichenau, so Hämmerle: "Sie machen wirklich einen tollen Job." Chor und Orchester seien fester Bestandteil des Welterbes. Die Vorsitzende Nadine Weltin erklärte, man freue sich, auf eine lebendige Tradition zurückzublicken, in der der Funke zur Pflege der Kirchenmusik von Generation zu Generation übergesprungen sei. Das gemeinsame Abtauchen in den Klang sei ein besonderes Erlebnis. "Das ist ein kleines Stück vom Himmel."

Die Welterbe-Stiftung lud nachmittags zu besonderen Führungen im Museum ein, was etliche Besucher nutzten.