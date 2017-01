Reichenau Mann bricht sich beim Eislaufen ein Bein

Im regen Treiben des Eislaufens auf dem Gnadensee zwischen Hegne und Insel Reichenau ist am Sonntag ein Schlittschuhläufer unglücklich gestürzt und hat sich eine Fraktur am Bein zugezogen.

Der Unfall geschah laut einer Mitteilung der Feuerwehr Reichenau auf Höhe des Bruckgrabens. Passanten riefen den Rettungsdienst und ein Notarzt versorgte den Gestürzten. Da das Ufer an dieser Stelle steil ist, kam die Feuerwehr den Sanitätern zur Hilfe. Sie legten den Verletzten auf das Eisrettungsgerät Hansaborad umgeladen und brachten ihn über die Eisfläche an eine flachere Stelle des Gnadensee-Ufers. Dort konnte er gefahrlos in den Rettungswagen gebracht werden. Unter Leitung von Kommandant Andreas Schlegel waren 18 Feuerwehr-Einsatzkräfte im Einsatz.