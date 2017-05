Reichenau Leben in der Warteschleife: Befristete Aufenthaltserlaubnis trotz gelungener Integration

Raiber Al Qadhi ist das, was man einen Vorzeigeflüchtling nennen würde. Auf den zweiten Blick aber erzählt sein Leben vom Wahnsinn zwischen Flucht und Asyl.

Der Mann klatscht den durchweichten Mopp ins Wasser. Es stinkt durchdringend nach Urin, gemischt mit synthetischem Zitrusduft. Geschützt mit Handschuhen, wringt er den Mopp aus und denkt daran, fortzugehen. Weg aus Deutschland, irgendwohin, wo sie ihn haben wollen, wo er wirklich leben und kein Mensch zweiter Klasse wäre. Dann schüttelt Raiber Al Qadhi kurz, aber bestimmt den Kopf und lächelt. Er wird nicht fortgehen. Er wird weitermachen, bis er eine Aufenthaltserlaubnis hat.

Gut 15 Jahre später sitzt der Iraker in seiner Zweizimmerwohnung in Reichenau-Niederzell. Bei ihm lebt seine Frau Rondik Rasheed, ebenfalls aus dem Irak. Er arbeitet nachts festangestellt in der Backstube einer Reichenauer Bäckerei und am Abend für einen Pizzalieferdienst, spricht sehr gut Deutsch und übersetzt ehrenamtlich für Flüchtlinge.

Zum zweiten Mal hat er gerade eine auf zwei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten. Das erste Mal geschah das nach einer Gesetzesänderung Ende 2012. Flüchtlinge mit anerkanntem Studienabschluss bekommen seither eine befristete Gewährung. "Mir war egal warum. Hauptsache, ich hatte die Erlaubnis. Die Freiheit, auch wieder zu reisen", beschreibt Al Qadhi, "ich konnte meine Familie besuchen. Zwölf Jahre hatte ich meine Familie nicht gesehen. Ich hatte alle Gesichter vergessen." Zuvor hatte der 44-jährige Kurde und Iraker mehr als zehn Jahre lang im Dreimonatsrhythmus um die Verlängerung seiner Duldung bangen müssen.



Al Qadhi durfte den Landkreis nicht verlassen, nur in Aushilfsjobs arbeiten, bekam weder Geld noch Deutsch- oder Integrationskurse. Er versuchte, sich irgendwie über Wasser zu halten. Weiterhin war er lediglich geduldet. "Es war wie im Gefängnis. Ich konnte mich zwar bewegen, war aber nie frei", sagt Al Qadhi. Er war ein Mensch ohne Platz. Einer jener Unsichtbaren, die öffentliche Toiletten sauber halten oder in Restaurants den Abwasch machen.

Al Qadhi wurde 1972 im kurdischen Gebiet des Nordirak geboren. Er wuchs in der Hauptstadt Bagdad auf, erlebte als junger Mann die beiden Golfkriege, den Aufstieg Sadam Husseins und dessen repressives Regime in den Folgejahren. Als ältester von fünf Geschwistern sollte Al Qadi mit für die Familie sorgen. Er durfte Tourismusmanagement studieren und fand mit 26 Jahren eine Anstellung in einem Hotel als Rezeptionist und Übersetzer. Er arbeitete, so viel er konnte, verdiente aber nicht mehr als umgerechnet 50 Euro im Monat. Von diesem Geld konnte er kaum leben, geschweige denn seine Familie mit versorgen. "Die Situation im Land war schwierig. Immer schwierig. Von Krieg zu Krieg, und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft", beschreibt Al Qadhi seine Situation um das Jahr 2000. Zunehmend wurde Al Qadhi damals jedoch klar, dass es im Irak keine Zukunft für ihn gibt. Gemeinsam mit seiner Familie beschloss er zu fliehen.



Der älteste Sohn sollte nach Nordeuropa, dort sein Glück finden und mit verdientem Geld seine Familie unterstützen. Nach 40 Tagen Flucht kam Raiber Al Qadhi in Karlsruhe an. Seine ersten beiden Asylanträge in Karlsruhe und Freiburg wurden abgelehnt. Dann wurde er nach Konstanz versetzt, wo er die folgenden elf Jahre auf eine Änderung seines offiziellen Status' wartet.

Eine lange Zeit der Unsicherheit, in der Raiber Al Qadhi manchmal aufgeben wollte. Er war frustriert und auch seine Familie war enttäuscht von ihrem Ältesten. Er war in Deutschland, brachte es aber nicht zu Wohlstand und konnte die Familie nicht mit Geld versorgen. "Ich war wütend. Wenn mein Land ein richtiges Land wäre, hätte ich es nicht verlassen müssen. Aber das bringt nichts. Ich war hier und musste weitermachen", sagt Al Qadhi und lächelt über allen Schmerz und Frust hinweg. Er hat sein Lächeln und seine Hoffnung über all die Jahre nicht verloren. Selbst wenn er nie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhalten sollte, wird Al Qadhi wohl immer weitermachen. Weitermachen und lächeln.

