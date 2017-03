Reichenau Landesstraße 221: Geisterfahrer flüchtet nach Streifunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr auf der Landesstraße 221 sind rund 1000 Euro Schaden entstanden. Ein Autofahrer war auf der Gegenspur unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, kam einem 65-Jährigen, der in einem Audi A6 in Richtung Reichenau unterwegs war, ein anderes Fahrzeug auf seinem Fahrspur entgegen. Die Autos streiften sich seitlich, wobei der Außenspiegel des Audis beschädigt wurde und der des anderen Wagens abriss und an der Unfallstelle zurück blieb. Der unbekannte Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall und den Schaden zu kümmern.